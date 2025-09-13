Bez, un derby a distanza. Marco e l’orgoglio azzurro un binomio sempre super

Aria, atmosfera e sensazioni saranno quelle di un derby. Un derby dove il campione di turno, diciamo pure la bandiera, fino alla stagione scorsa, indossava una maglia e adesso porta quella dei rivali. I colori, insomma, dell’altra anima della città.

Bene, chissà come si sentirà Marco Bezzecchi che quel cambio di maglia l’ha fatto all’inizio della stagione e in queste ore affronta la pista di Misano non più da ragazzo Ducati, ma da punto di forza dello squadrone Aprilia.

Ducati e Aprilia, appunto, ovvero la sfida italiana, dei due team italiani, sulla pista – ovviamente Misano – dove rimarcare un’appartenzenza vale il doppio. Forse anche il triplo.

Bezzecchi e il circuito intitolato a Marco Simoncelli sono una cosa sola. Bezzecchi, Misano e marchio Ducati lo sono stati fino a poco tempo, quando appunto, il Bez ha deciso di saltare in Aprilia.

Scelta forte – in qualche modo inevitabile mentre a Borgo Panigale si disegnava l’era Marqquez –, con Aprilia che ha voluto a tutti i costi che Marco diventasse il pilota italiano su cui far correre l’italianità della casa di Noale.

E allora ecco che si può tornare al concetto di derby. Di cambio di maglia e di colori: cosa che sarà ancora più evidente quando al termine della Sprint e della gara, vedremo il Bez passare in fretta sotto quella che era la sua curva (quella rosso Ducati) per raggiungere il popolo che tifa Aprilia e che con lui in sella alla Rs-Gp, ha identificato il campio di cui innamorarsi.

Bezzecchi ha sentito un affetto da matti quando ha scelto di dire sì ad Aprilia. Affetto ricambiato con il cuore di un ragazzo-campione che è stato bravo ad aiutare il team a gestire anche il brutto guaio del ko di Jorge Martin. Ko fisico, seguito poi dalle invadenti e scomode questioni legate al mercato piloti che hanno fatto di tutto perché Martin chiudesse subito l’avventura sulla moto italiana.

Bezzecchi si è trovato da solo (in pista) a portare in alto (riuscendoci alla grande) la bandiera dell’Aprilia. La ha fatto con forza, sacrificio e anche sofferenza. E oggi è pronto a giocarsi il derby con la voglia di vincerlo. E il... campo di Misano lui lo conosce bene. Molto bene.