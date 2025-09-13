Sabato 13 Settembre 2025

13 set 2025
RICCARDO GALLI
Bastianini, il mito di casa. Una domenica ’bestiale’ decretò la vittoria di Enea

Un anno fa il pilota riminese si impose sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Il successo arrivò grazie con un sorpasso straordinario che accese il pubblico. .

Enea Bastianini, 28 anni: il pilota della Ktm è soprannominato. «La Bestia»

Caro Enea, ricordi? E’ passato solo, soltanto, un anno – anzi qualche giorno di meno – e a Misano ti sei regalato e hai regalato un’emozione incredibile.

La foto è questa: ultimo giro del Gp dell’Emilia Romagna (il Gp bis del 2024 sulla pista della Riviera), sorpasso mozzafiato a Martin, sì il ragazzo che poi sarebbe diventato campione del Mondo, Misano che si accende con un tifo da stadio e il Bestia che vince. Coglie, quella che ancora oggi, è la sua ultima vittoria in MotoGp. Vince, la corsa che più gli sta a cuore, perchè Misano è la casa di Enea. Nato a Rimini, cresciuto fra la Brutapela e il Tramonto, Bastianini e Ducati, nel settembre dello scorso anno, hanno dato vita, insieme, a qualcosa di straordinario. Quella vittoria fu e rimane un condensato di emozioni incredibili. Enea e la Rossa stavano infatti per dirsi addio e di sicuro, Bastianini scelse la scena migliore per far sì, che a Borgo Panigale qualcuno dovesse ricordarlo per sempre. Rimpiangerlo, forse e quella festa di Misano prese un sapore particolare.

"Misano mi dà sempre qualcosa in più": è con questa dichiarazione che Bastianini cercò di spiegare al meglio un successo senza limiti. Enea così, in questo weekend è tornato a casa. Con altri colori addosso, certo, ovvero quelli della Ktm. Con altre ambizioni, sia chiaro, perché Ktm è comunque un cantiere aperto e gli ha dato sì, tanto, ma non quello che il Bestia vorrebbe e senza dubbio meriterebbe.

Torna a casa, Enea. Torna sulla sua pista, su quella striscia di asfalto a due passi dal mare dove è cresciuto, si è divertito e ha iniziato a sognare.

Caro Enea, ricordi quel Gp di dodici mesi fa? La domanda riaccenderà l’orgoglio, il suo orgoglio e la sua voglia di fare qualcosa, ancora una volta di straordinario. Ci saranno gli amici di sempre, accanto a lui. Ci sarà chi farebbe di tutto perché oggi, come nel 2024, Bastianini facesse impazzire Misano. La facesse alzare in piedi, gridare e commuovere. Il trionfo con la Ducati se l’è messo dentro con orgoglio, ma adesso c’è da provare a inventarsi un miracolo con la Ktm. Difficile ma non impossibile, perché Bastianini ripeterà ancora una volta: "Misano mi dà sempre qualcosa in più".

