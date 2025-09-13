Bastianini, il mito di casa. Una domenica ’bestiale’ decretò la vittoria di Enea

Caro Enea, ricordi? E’ passato solo, soltanto, un anno – anzi qualche giorno di meno – e a Misano ti sei regalato e hai regalato un’emozione incredibile.

La foto è questa: ultimo giro del Gp dell’Emilia Romagna (il Gp bis del 2024 sulla pista della Riviera), sorpasso mozzafiato a Martin, sì il ragazzo che poi sarebbe diventato campione del Mondo, Misano che si accende con un tifo da stadio e il Bestia che vince. Coglie, quella che ancora oggi, è la sua ultima vittoria in MotoGp. Vince, la corsa che più gli sta a cuore, perchè Misano è la casa di Enea. Nato a Rimini, cresciuto fra la Brutapela e il Tramonto, Bastianini e Ducati, nel settembre dello scorso anno, hanno dato vita, insieme, a qualcosa di straordinario. Quella vittoria fu e rimane un condensato di emozioni incredibili. Enea e la Rossa stavano infatti per dirsi addio e di sicuro, Bastianini scelse la scena migliore per far sì, che a Borgo Panigale qualcuno dovesse ricordarlo per sempre. Rimpiangerlo, forse e quella festa di Misano prese un sapore particolare.

"Misano mi dà sempre qualcosa in più": è con questa dichiarazione che Bastianini cercò di spiegare al meglio un successo senza limiti. Enea così, in questo weekend è tornato a casa. Con altri colori addosso, certo, ovvero quelli della Ktm. Con altre ambizioni, sia chiaro, perché Ktm è comunque un cantiere aperto e gli ha dato sì, tanto, ma non quello che il Bestia vorrebbe e senza dubbio meriterebbe.

Torna a casa, Enea. Torna sulla sua pista, su quella striscia di asfalto a due passi dal mare dove è cresciuto, si è divertito e ha iniziato a sognare.

Caro Enea, ricordi quel Gp di dodici mesi fa? La domanda riaccenderà l’orgoglio, il suo orgoglio e la sua voglia di fare qualcosa, ancora una volta di straordinario. Ci saranno gli amici di sempre, accanto a lui. Ci sarà chi farebbe di tutto perché oggi, come nel 2024, Bastianini facesse impazzire Misano. La facesse alzare in piedi, gridare e commuovere. Il trionfo con la Ducati se l’è messo dentro con orgoglio, ma adesso c’è da provare a inventarsi un miracolo con la Ktm. Difficile ma non impossibile, perché Bastianini ripeterà ancora una volta: "Misano mi dà sempre qualcosa in più".