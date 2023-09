Bastianini fa lo stuntman: "Ma sognavo i gran premi"

di Marco Galvani

Correva la stagione 1994. Mondiale, classe 500. "A Le Mans stavo facendo una grande gara, ero 9°, primo tra i privati, ma sono caduto e ho avuto un grosso infortunio". E addio al sogno che ancora oggi è lì, nel cassetto. L’unico grande rimpianto di Ermanno Bastianini da Perugia. Ermax quando si mette in moto e abbassa la visiera. "Al mio posto presero Norifumi Abe – ricorda -. Peccato, mi sarebbe piaciuto fare 5-6 anni nel Motomondiale. Mi sarei divertito e penso che me la sarei cavata".

Nostalgia delle 500 e di quei tempi?

"Beh, per me che venivo dalla Supersport, quando per il Gran premio d’Italia del ‘94 salii per la prima volta sulla Yamaha 500 fu una grande emozione. Una moto impressionante, erano mezzi veramente esagerati".

Oggi è un’altra cosa?

"Le moto hanno raggiunto livelli altissimi e soprattutto Ducati sta lavorando molto bene. Per i miei gusti c’è un po’ troppa elettronica. Un po’ come in Formula 1. Con le vecchie 500 si vedeva di più il manico del pilota".

Lei è pilota, ma anche stuntman: che cosa ha pensato davanti alla caduta di Bagnaia?

"Sono imprevisti che capitano nelle gare. Noi piloti lo sappiamo. Puoi sapere come cadere, come muoverti una volta che cadi in mezzo alla pista, ma ci vuole sempre fortuna".

Ci si abitua a fare i conti con la paura? Come ci si allena?

"È l’esperienza che conta".

Lei ha iniziato da bambino...

"In campagna, da ragazzino, non sapete quante bici e motorini ho distrutto facendo le evoluzioni".

Ma quando ha deciso che sarebbe diventato un pilota?

"Nel 1990 un mio amico mi ha portato a una gara a Vallelunga. Ero sulle tribune, guardavo i piloti e dentro di me pensavo che io avrei potuto essere più veloce. Un paio di settimane dopo ho comprato una moto e sono andato in pista".

Ora c’è anche il cinema.

"Tra le varie cose ho fatto la controfigura di Valentino in uno spot con Fernanda Lessa. Ho partecipato come stuntman ad ‘House of Gucci’ e ora a ‘The Equalizer 3 – Senza Tregua’, con Denzel Washington".

Mentre i prossimi impegni ‘pistaioli’?

"Avrò una squadra corse sia nel Supermotard sia nel Campionato Storiche Seicento Supersport. Correrò la finale in autunno proprio a Misano. E nel 2024 aprirò la scuola ‘Ermax Stunt Academy’ per svezzare giovani stuntman e piloti".