Baroni veste il suo Torino. Zapata-Ngonge per colpire

Un nuovo inizio per provare a saltare oltre il grigiore, oltre la mediocrità. Il Torino, dopo quattro stagioni incolori in quel limbo che oscilla tra salvezze non in discussione e un’Europa irraggiungibile, prova a cambiare passo grazie all’arrivo di Marco Baroni in panchina. Il tecnico è reduce da una stagione a due facce alla guida della Lazio in cui, complici anche i mancati rinforzi a gennaio, dopo aver accarezzato il sogno Champions è rimasto, di fatto, con un pugno di mosche. I granata cambiano dalle fondamenta, con l’addio di Milinkovic-Savic, accasatosi alla corte partenopea di Antonio Conte, e l’arrivo del portiere uruguayano Israel dallo Sporting Lisbona. Con un doppio innesto da Empoli, la dirigenza granata si è assicurata le prestazioni di Ismajli, come alternativa difensiva; e in mediana, somatizzata la partenza di Ricci (direzione Milan), è stato acquisato Tino Anjorin, destinato a fare coppia, nella linea di centrocampo del 4-2-3-1 di Baroni, con Cesare Casadei. La batteria dei trequartisti guadagna in brillantezza con l’arrivo, in prestito con diritto di riscatto da Napoli, di un Cyril Ngonge in cerca di rilancio dopo una stagione e mezzo di opachi spezzoni in azzurro; e di Aboukhlal, fantasioso esterno acquistato dal Tolosa. I colpi centravanti, infine, arrivano sì dal mercato, con l’innesto Cholito Simeone, ma anche dall’infermeria. L’infortunio di Duvan Zapata (rottura del legamento crociato all’8ª giornata) aveva irrimediabilmente tarpato le ali all’ultimo campionato del Torino. Il rientro del capitano permette al neoallenatore di poter contare su coppia di punte dal pingue bagaglio tecnico e d’esperienza. La concorrenza per un posto in Europa appare agguerrita, ma il Torino ha il dovere di provarci, se non altro per tentare di scacciare il vento di contestazione che ormai soffia con caparbia insistenza tra i vicoli della Torino granata.