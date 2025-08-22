Bari, Nikolau e Gytkjaer per riaccendere la luce

Il Bari cosa vuole fare da grande? Questa domanda affolla i pensieri dei tifosi della compagine pugliese attesa, ancora una volta, ad un salto di qualità prima di tutto mentale. Dopo il turbolento periodo del fallimento, in cui i tifosi hanno dovuto fare i conti anche con l’onta della Serie D, il Bari ha pian piano risalito la china, arrivando ad un passo da uno storico ritorno in Serie A. Ma quella zampata di Pavoletti, a zittire il San Nicola, sotto un nubifragio biblico, ha in qualche modo spento la luce e la squadra, da quel giugno 2023, non si è più avvicinata a cullare il sogno promozione. Il cambio in panchina, con la nuova guida tecnica individuata in Fabio Caserta, ha portato in dote ai colori biancorossi dei volti nuovi. In difesa, alla cessione di Dorval si contrappone l’acquisto di Nikolau dal Palermo, centrale difensivo dalla spiccata solidità che affiancherà capitan Vicari. Rivoluzione a centrocampo: ceduto Benali, arrivano Braunöder e Verreth, di cui andrà valutata giorno per giorno la tenuta mentale in seguito alla tragedia che l’ha sconvolto mentre si trovava in ritiro. Sull’esterno, riflettori puntati su Rao, ala sinistra classe 2006 di estro e qualità che ha ben figurato con la maglia della Spal. Sulla trequarti, invece, tre pretendenti per un posto: Sibilli, tornato alla base dopo l’esperienza alla Sampdoria con cui ha realizzato un gol a suo modo storico per il mantenimento della categoria dei blucerchiati; Gaston Pereiro, uruguayano ex Cagliari che arriva da una stagione decisamente opaca; e Bellomo, promessa mai mantenuta del calcio nostrano. Per il ruolo di centravanti Caserta potrà contare sull’esperienza di Gytkjaer, sceso in cadetteria dopo la parentesi ingloriosa a Venezia. Il Bari guarda con fiducia, e probabilmente un po’ di apprensione, all’avvio di questa Serie B, consapevole che l’appuntamento coi playoff non è più rimandabile.