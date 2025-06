Bagnaia ritrova il sorriso e sogna il poker : "Qui mi viene tutto facile, ma occhio a Marc"

dall’inviato

SCARPERIA (Firenze)

Pecco sorride. E questa è già un’ottima notizia. Sorride e lancia messaggi inzuppati nell’ottimismo. Il suo Mugello è iniziato con il piede giusto. E non solo perché la sua Ducati è stata la migliore del venerdì del Gp d’Italia. Sì, migliore anche di quelle dei fratelli Marquez, finiti, uno via l’altro, alle sue spalle. Questi il riassunto, in breve, della sentenza del venerdì del Mugello: Bagnaia ha chiuso con la seconda migliore prestazione di giornata (secondo alle spalle di Viñales) con Marc terzo ed Alex (Ducati Gresini) quarto.

"Le cose – racconta Pecco – sono andate subito bene. Anche se al mattino la moto mi era sembrata un po’ nervosa. Siamo riusciti a capire e correggere la situazione e nel pomeriggio abbiamo fatto molto bene. Ho buone sensazioni anche se mi porto dietro il rammarico di non aver potuto fare come volevo l’ultimo giro per attaccare ancora il tempo. Ho finito la benzina nell’ultimo tentativo, ma…".

Ma Bagnaia sembra aver davvero capito che il Gp del Mugello potrebbe essere l’appuntamento giusto e migliore per provare a rimescolare le carte nella corsa al titolo. Il feeling con la pista è da sempre uno dei punti forza delle gare di Pecco. La conosce al millimetro, gli permette di giocarsi le sue carte anche nelle situazioni più estreme.

"Qui mi viene tutto facile – sottolinea il pilota Ducati – e riesco a fare anche cose dove la moto potrebbe limitarmi un po’".

La domanda è inevitabile: oggi nella Sprint e domani in gara potremo rivedere il super Pecco che nel 2025 ha fatto solo capolino? "Dovremo fare ancora qualcosa in più rispetto al lavoro del venerdì – risponde –. Dovremo migliorarci già dalle libere del mattino e poi puntare a giocarcela a testa alta, anche perché Viñales e Marc Marquez me li aspetto velocissimi come sempre". Eccolo il riferimento a Marc e a quello che Marquez potrà fare in occasione delle qualifiche e poi nella Sprint per accendere il suo sabato del Mugello.

"Marc sarà il più veloce, ne sono convinto – l’analisi di Bagnaia –. Ma fate attenzione anche a Viñales. Al Mugello, Maverick è sempre stato velocissimo e protagonista e quello che fatto con il miglior tempo nelle pre- qualifiche ne è la conferma".

Marc Marquez intanto si prepara alla battaglia: "Mi aspettavo qualcosa di più, ma sono lì e il passo gara è stato comunque molto buono. L’obiettivo era di stare il più vicino possibile a Pecco ed Alex che qui, secondo me sono molto veloci".

Il programma. Oggi ultime prove libere della MotoGp alle 10.10. Qualifiche MotoGp alle 10.50. Sprint Race alle 15. Domani le gare: ore 11 Moto3; ore 12.15 Moto2; ore 14 MotoGp. Tutto in diretta su SkyMotoGp e in streaming su Now.