Avellino, cadetteria ritrovata. Che tandem Tutino-Favilli

L’Avellino scalda i motori per il ritorno in cadetteria. La squadra di Raffele Biancolino, dopo la cavalcata trionfale dello scorso anno che è valsa la promozione diretta in Serie B, si è notevolmente rinforzata, com’era necessario, per il salto di categoria. Tra i pali viene confermato Iannarilli, arrivato la scorsa estate dalla Ternana, e uno dei principali fautori della promozione dell’Avellino con 13 clean sheets a fungere da biglietto da visita. Rinforzata la linea difensiva con gli innesti del giovane italovenezuelano Milani, arrivato dalla Lazio per fare esperienza, e soprattutto del croato Simic, vecchia conoscenza del calcio italiano con esperienza anche di Serie A con le maglie di Sampdoria e Spal. Biancolino dovrebbe mantenere l’abito tattico che ha portato gli irpini alla promozione, un 4-3-1-2 con una parola chiave al centro: versatilità. A centrocampo, infatti, gli arrivi di Kumi e Gyabuaa, rispettivamente da Sassuolo e Atalanta, permettono un grande dinamismo. Il ruolo di regista dovrebbe essere ancora appannaggio di Palmiero, ma le alternative non mancano e, soprattutto, sono interscambiabili. Sounas e Palumbo, oltre che naturalmente capitan Armellino, permettono ai Lupi di poter far ruotare le pedine a seconda del momento della partita e della stagione. Ma è sul fronte offensivo cheil tecnico potrà sbizzarirsi. Una tripletta di volti nuovi da far impallidire la concorrenza: il tandem d’attacco formato da Favilli e Tutino sarà ispirato da Roberto Insigne, il fratello d’arte che ha dimostrato spesso e volentieri di saper fare la voce grossa in questa categoria. Pescando dalla panchina, Biancolino potrà avvelersi della duttilità di Russo e della fantasia di D’Andrea, arrivato anche lui da Sassuolo. Ai blocchi di partenza l’obiettivo dell’Avellino non può che essere la salvezza, ma il tipo di calcio che i Lupi proporranno non è un elemento da sottovalutare.