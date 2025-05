Autodromo, la carica di Benvenuti: "Vogliamo dimostrare chi siamo"

Pietro Benvenuti, direttore generale dell’Autodromo, come procede la vendita dei biglietti per il Gp di F1 di questo fine settimana?

"Bene. Siamo soddisfatti per la buona risposta del pubblico. Ci stiamo avviando a una domenica da tutto esaurito, con un venerdì e un sabato molto buoni per i quali già a inizio settimana eravamo oltre la metà della capienza del circuito. Poi, dal punto di vista commerciale, tutti i settori merceologici vogliono essere presenti. E questo è un bel segnale".

L’obiettivo è superare le oltre 200mila presenze del Gp del 2024?

"Direi di sì. Ce la possiamo fare, c’è una bella sensazione. Chi non è mai stato a Imola vuole esserci, chi è venuto gli anni scorsi torna".

Voglia di non mancare perché potrebbe essere l’ultima gara a Imola?

"Non credo. Noi però in questa fase possiamo e dobbiamo pensare solo a fare bella figura, a far vedere cosa siamo in grado di fare come azienda Formula Imola".

Come è cambiata l’organizzazione del Gp in questo suo ritorno in città, dal 2020 a oggi? La sensazione, almeno per quanto riguarda Imola, è che si sia ampliato anno dopo anno...

"Il Mondiale di Formula 1 è cresciuto, è vero. E oggi gli americani stanno insegnando a tutti come si organizzano gli eventi legati al motorsport. Servono attrazioni per il pubblico, in grado di consentirgli di provare esperienze che vadano al di là della gara tra cibo, divertimento e spazi per i bambini. Prima si pensava solo alla corsa e alle tribune, oggi si è alzato il livello. È tutto molto professionale, e questo aiuta anche noi a fare il salto di qualità".

Quali carte ha da giocarsi Imola in questa difficile trattativa verso il rinnovo del Gp?

"Il fatto che sia un circuito cittadino e permanente, integrato nel tessuto urbano e vicino al centro storico, ci aiuta tanto perché fa sì che tutta Imola diventi una grande Fan zone nei giorni della gara. Gli altri autodromi sono invece quasi sempre distanti dal cuore della città, se non in zone rurali. E questo fattore, unito alla grande capacità di organizzare gli eventi, può essere un grande vantaggio anche per il futuro. Spero che, al di là delle logiche dinamiche legate al business, tutto ciò venga notato".

Tra le cose da migliorare, invece, più volte è emerso il tema della ricettività…

"Se alzi il livello, è logico che dietro deve andarci tutto il resto; altrimenti rischi di fare una cattedrale del deserto. Non accontentare gli ospiti vuole dire dare un vantaggio agli altri territori; e questo a prescindere dalla F1".