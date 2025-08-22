Nove anni dopo l’Atalanta riparte da Ivan Juric, voltando pagina dopo il lunghissimo ciclo Gasperini. Rivoluzione tecnica in panchina, con l’arrivo del tecnico croato e del suo vice Matteo Paro, ma continuità quasi integrale nell’organico. Salutati a giugno l’ex capitano Toloi, il cannoniere Retegui (volato in Arabia per 68 milioni) e il canterano Ruggeri, preso dall’Atletico Madrid per 18 milioni, la dirigenza ha scelto di mantenere quasi per intero il blocco dell’ultimo biennio. Confermati i senatori nerazzurri: ovvero De Roon, Djimsiti, Ederson, Pasalic, Zappacosta, Hien, Bellanova. E ancora De Ketelaere, Samardzic, Brescianini e Maldini, oltre al portiere Carnesecchi (con il ritorno dell’esperto Sportiello come vice). Riscattando poi Kossounou per 20 milioni dal Bayer Leverkusen e investendo 35 milioni nella gioventù e nella fisicità del 17enne terzino Ahanor e del 23enne attaccante ghanese Kamaldeen Sulemana, lanciato lo scorso anno al Southampton proprio da Juric. Ma i due veri nuovi acquisti per la Dea sono rappresentati dai recuperi dei due pilastri azzurri mancati totalmente la scorsa stagione: Giorgio Scalvini e il bomber Gianluca Scamacca, entrambi bloccati nel girone di andata per la rottura del legamento crociato, in quello di ritorno per infortuni rispettivamente alla spalla e al tendine. Di fatto due nuovi acquisti pesantissimi. E da ottobre rientrerà anche il veterano Kolasinac: out per un’operazione al legamento crociato, altro recupero pesantissimo. La scommessa nerazzurra si basa sulla continuità tattica che Juric dovrebbe garantire, da allievo gasperiniano, sul ritorno ai loro livelli di Scalvini e Scamacca (e poi di Kolasinac) e sulla crescita di giocatori di talento inceppatisi lo scorso anno come Maldini e Samardzic. E come De Ketelaere, sparito da gennaio dopo un girone d’andata da 10 gol e 10 assist. Ma dovranno crescere anche Kossounou, Sulemana e Ahanor.