Ascoli-Samb, a voi

Sono trascorsi 39 anni da quel 1 giugno 1986, quando Ascoli e Sambenedettese si sono affrontate sul campo di calcio per l’ultima volta. E dopo tanta astinenza da derby quest’anno ce ne saranno addirittura tre visto che oltre alle due sfide di campionato, in programma il 26 ottobre allo stadio Del Duca e il 4 marzo 2026 al Riviera delle Palme, ci sarà anche il match di Coppa Italia di Serie C mercoledì 29 ottobre sempre al Riviera. Insomma, considerando che ci sono praticamente due generazioni di tifosi che non hanno mai visto un derby Ascoli-Samb, quest’anno si colmerà anche questa carenza. D’altronde in questi 39 anni si è vissuto tanto di ricordi, di aneddoti e di testimonianze dei più ‘anziani’ che erano allo stadio Ballarin il giorno della tragedia del portiere Roberto Strulli, o che erano al Del Duca quando morí lo storico tifoso Andrea Ritrecina più noto come Barelò. Sono in tanti invece a ricordare proprio quell’ultimo derby del 1986, quando allo stadio ‘Del Duca’ finì 0-0. Un risultato non gradito ai tifosi bianconeri visto che l’Ascoli, nonostante con il punto festeggiò la promozione in Serie A, aveva la possibilità di ‘affossare’ gli storici rivali della Samb nella lotta per non retrocedere, e invece quel pareggio fu utilissimo ai rivieraschi.

‘Promossi e assediati’ titolò il Resto del Carlino dell’epoca. E infatti la squadra e la dirigenza furono duramente contestati a fine partita nonostante avessero conquistato per la terza volta, la promozione in Serie A. Era l’Ascoli dell’allenatore Aldo Sensibile e dell’indimenticato direttore tecnico Vujadin Boskov. La Samb in realtà alla fine rimase in Serie B non solo per quel punto conquistato nel derby, ma riuscì poi a battere il Palermo (4-1) nello scontro diretto al ‘Ballarin e andò a vincere (2-1) sul campo del Genoa all’ultima di campionato. Ma quel punto ‘regalato’ ai rossoblù non è mai stato digerito. L’attesa di questi nuovi derby è spasmodica e l’entusiasmo tra le due tifoserie è diventato contagioso. Oltre 11.000 abbonati per le due squadre, tra i quasi 7.000 ascolani e gli oltre 4.000 sambendettesi. Segno evidente che c’è un intero territorio che non vuole assolutamente perdersi le sfide tra bianconeri e rossoblù. Non ci sono ancora conferme se i derby di quest’anno saranno aperti al pubblico di entrambe le tifoserie. Certo si giocano stracittadine molto più complicate da gestire sul piano del tifo, come Roma-Lazio, Milan-Inter, Torino-Juventus, e sembra davvero un paradosso che nel 2025 non si possa assistere ad Ascoli-Sambenedettese in Serie C.

Il derby Ascoli-Samb è nato cento anni fa e proprio nel campionato 1926-27 ci fu l’unico successo dei bianconeri in Riviera. Nel campionato di Terza Divisione, infatti, l’Ascoli vinse 1-0 e conquistò la promozione nella categoria superiore. Il gol, su rigore, fu realizzato dall’ascolano Umberto Marini. È rimasta l’unica vittoria bianconera a San Benedetto. La Samb si è imposta ad Ascoli più volte nelle prime sfide, ma l’ultima risale al 47-48. Il bilancio dei 36 derby disputati nei vari campionati è di 14 vittorie per l’Ascoli, 17 per la Sambenedettese e 13 pareggi. In Coppa da registrare la vittoria dell’Ascoli nel 1986. Chi mancherà certo in questi derby sarà mister Carletto Mazzone e martedì 19 agosto sono stati commemorati i due anni dalla sua scomparsa. Sicuramente lui avrebbe voluto esserci magari al fianco dell’amico Paolo Beni ex capitano della Samb. Perché come amava ripetere "Chi ha giocato Ascoli-Samb non ha paura di niente".

Valerio Rosa