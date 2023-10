A testa alta: il dolce ricordo del più grande risultato di sempre raggiunto dai Cavalieri

In 160 minuti si sono spente le speranze di gloria dei Cavalieri Union. Due sconfitte, sia all'andata sia al ritorno, contro i Rangers Rugby Vicenza nelle semifinali dei playoff promozione per l'Élite non hanno però cancellato l'incredibile risultato raggiunto. Fin dalla sua fondazione nel 2010, il sodalizio che raggruppa le realtà rugbistiche di Prato e Sesto Fiorentino non aveva mai terminato così in alto un campionato. I ragazzi di coach Alberto Chiesa hanno chiuso la regular season di Serie A come miglior seconda squadra dei gironi grazie agli 83 punti, frutto di 17 vittorie e un pareggio, conquistati nel raggruppamento Centro-Sud. E se lasciano un po’ di amaro in bocca le due sconfitte, comunque arrivate contro un avversario più accreditato come la compagine vicentina che aveva vinto il girone 2 e avrebbe poi conquistato la prima promozione in Élite della sua storia, resta anche tanta consapevolezza. A tirare le somme della scorsa stagione ci ha pensato il presidente dei Cavalieri Union Francesco Fusi: «Nei 13 anni di attività del club abbiamo affrontato la prima semifinale promozione di sempre e dobbiamo essere orgogliosi perché l’abbiamo raggiunta con le nostre forze. É abbastanza palese che vincere piace a tutti, ma dobbiamo essere sereni, senza avere l’ossessione di raggiungere la categoria superiore a ogni costo. Stiamo seguendo un progetto che è fatto di piccoli passi, perchè sono convinto che per crescere sia necessario considerare i Cavalieri Union nel loro complesso». L’incredibile risultato era stato raggiunto proprio all'ultimo respiro, in un modo di certo non rilassante ma per certi versi ancor più soddisfacente. Il pareggio per 13-13 sul campo dell'U.R. Capitolina nell'ultima giornata di regular season aveva regalato l'impresa alla squadra pratese in quello che, numeri alla mano, era uno scontro diretto per i playoff. Un'altra squadra romana era stata la prima “vittima” della grande cavalcata dei Cavalieri che avevano iniziato il loro campionato con un roboante 41-0 in trasferta contro il Primavera Rugby. Il miglior preludio per una stagione trionfante, a cui aveva fatto seguito un'altra vittoria schiacciante nella prima partita in casa con un 76-16 inflitto al Civitavecchia Rugby Centumcellae. Per arrivare alla sua prima sconfitta, il club tuttonero si era dovuto trasferire sul campo della Polisportiva S.S. Lazio, in una quinta giornata chiusa 31-0 per gli avversari. Biancocelesti che avrebbero poi finito per dominare clamorosamente il girone con un pieno di sole vittorie e 100 punti in classifica. Una piccola battuta d'arresto dunque lecita per il club pratese, che aveva subito ricominciato la sua marcia verso le zone più alte del campionato mettendo a referto una serie di ben nove successi consecutivi prima di cedere nuovamente alla Lazio nella sedicesima giornata. Un altro segnale di grandezza: solo la schiacciasassi del girone è stata in grado di rallentare l'inarrestabile corsa dei Cavalieri Union nella miglior stagione della sua storia.