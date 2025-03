Vetro, l'Italia ha raggiunto il target 2030

Notizie confortanti riguardo al tasso di riciclo del vetro in Italia: negli ultimi dieci anni infatti, si è registrata una crescita di quasi otto punti percentuali, passando dal 70% del 2014 al 77,4% nel 2023. Questo significa che il nostro Paese ha superato per il quinto anno consecutivo il target europeo del 75%, raggiungendo in anticipo l’obiettivo del 2030. La quantità di vetro riciclato è aumentata del 26,7%, superando i 2 milioni di tonnellate. Il CoReVe, consorzio che gestisce il riciclo, ha investito 15 milioni di euro in due anni per sostenere 216 progetti in 579 comuni. Nel 2023, ha coinvolto il 90% della popolazione italiana, riducendo le emissioni di CO2 di 2,4 milioni di tonnellate, l’equivalente di 1,5 milioni di auto ferme per un anno. Un trend che, se mantenuto, può davvero aiutare a fare dei passi avanti importanti.