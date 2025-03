Smart city e sostenibilità: ecco le città del futuro

I termini smart city e sostenibilità si intrecciano: la pianificazione di una città intelligente implica l'implementazione di progetti eco-compatibili che migliorano la qualità della vita rispettando però l'ambiente. Le città del futuro possono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per raccogliere dati, ottimizzare le attività e migliorare la gestione, consentendo alle città di reagire e offrire soluzioni a problemi specifici. Dal riciclaggio dei rifiuti per formare compost al trattamento delle acque reflue per scopi di costruzione o pulizia, ci sono molti modi in cui possono promuovere la sostenibilità. Una città può dichiararsi sostenibile quando il suo obiettivo generale è migliorare i servizi urbani e utilizzare la tecnologia per rispondere alle sfide economiche, sociali e ecologiche della città, riducendo al contempo i costi. Con l'aumento del riscaldamento globale, dell'effetto serra e dei rifiuti nell'oceano, le smart city trovano modi per ridurre al minimo l'impronta di CO2 e fornire alternative per ridurre l'impatto ecologico delle città. Dalla creazione di edifici a risparmio energetico e dall'implementazione di sistemi intelligenti di gestione dei rifiuti all'approvvigionamento di energia rinnovabile, la riduzione dell'impronta di carbonio è il motore principale di questo sviluppo. Si possono mantenere la sicurezza e la protezione dei cittadini utilizzando meno energia, con quartieri percorribili a piedi e le strade adatte ai ciclisti oltre che aggiornamenti ai cittadini in tempo reale per muoversi meglio sulle strade, in modo da garantire un trasporto pulito ed efficiente di merci, servizi, persone. E poi l'uso di sensori della qualità dell'aria, che identificano le cause dell'inquinamento e migliorano la qualità dell’aria. Infine le smart city implementano la sicurezza con dispositivi altamente tecnologici quali telecamere a circuito chiuso dotate di riconoscimento facciale, rilevatori di movimento e fumo, allarmi antincendio.