Smart City, che cosa sono e a che punto siamo in Italia

La tecnologia fa passi avanti importanti e abbraccia sempre più campi della vita quotidiana. In questo senso continua ad accrescere il proprio significato il concetto di “Smart City”, che l’Unione Europea definisce come un luogo in cui infrastrutture e servizi tradizionali vengono resi più efficienti grazie a soluzioni digitali, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle imprese. Le cosiddette “città intelligenti”, per italianizzare i termini, puntano quindi ad una gestione più efficiente delle risorse, prediligendo la sostenibilità economica ed energetica e a una maggiore attrattività. Offrono vantaggi concreti come una riduzione dell'inquinamento, migliori opportunità di lavoro e benefici economici. A riprova di ciò, mercato globale delle tecnologie smart city ha raggiunto i 129 miliardi di dollari nel 2021. In Italia, la digitalizzazione urbana è in crescita. Secondo l’ICity Rank 2024, otto città hanno raggiunto un livello di digitalizzazione completo: Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Modena, Roma e Venezia. Inoltre, 30 Comuni stanno rapidamente migliorando, con progressi significativi nel Mezzogiorno. Milano si conferma la città più smart del Paese.