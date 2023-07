Sistema centralizzato o privato, ecco le due tipologie di fotovoltaico tra cui scegliere

Per chi vuole decidere di procedere all'installazione di un sistema fotovoltaico sul tetto del proprio condominio, deve sapere che esistono due tipologie diverse di impianto: uno centralizzato ed uno privato. Capire queste due differenze è fondamentale per chi vive in un condominio ma che non desidera rinunciare ai vantaggi degli impianti fotovoltaici di produzione energetica. Nell'impianto fotovoltaico centralizzato, il sistema è di proprietà comune del condominio o di una terza parte che fornisce l'energia solare. In questo caso, l'energia prodotta dai pannelli solari è distribuita e utilizzata in comune per soddisfare i bisogni energetici di tutto l'edificio. Così l'investimento iniziale per l'installazione e la manutenzione dell'impianto fotovoltaico condominiale centralizzato viene diviso tra tutti i condomini, riducendo i costi individuali. Per procedere con l'installazione di un sistema fotovoltaico centralizzato è indispensabile seguire i seguenti passaggi: organizzare un'assemblea condominiale per trattare la tematica, oppure ottenere un voto favorevole dalla maggior parte dei condomini. Nell'impianto fotovoltaico privato, ogni unità abitativa o inquilino ha il proprio impianto di energia solare. In questo caso, l'energia è prodotta e utilizzata individualmente da ogni unità abitativa e ogni proprietario deve affrontare singolarmente i costi dell'installazione e della manutenzione del proprio impianto. Grazie alla riforma del Condominio, il singolo condomino ha il diritto di implementare un impianto fotovoltaico condominiale privato, ad uso esclusivo. A tal riguardo si può affermare che è possibile posizionare i pannelli solari sia sulla proprietà individuale che su quella comune.