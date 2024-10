"Scopri l'Italia che non sapevi": ecco il progetto

Valorizzare e raccontare l’identità e la cultura gastronomica delle Regioni e Province autonome attraverso 17 degustazioni-tappe su un bus-ristorante di ultima generazione che girerà l’Italia. E un kit olfattivo come originale strumento di promozione del nostro Paese. Questo l’obiettivo di “Aromi d’Italia”, presentato da “Scopri l’Italia che non sapevi-Viaggio Italiano”, progetto congiunto di promozione turistica delle Regioni Italiane e parte del Piano di Promozione Nazionale 2022 del Ministero del Turismo. Tra le attività portate avanti la valorizzazione dell’enogastronomia portata avanti da Regione Toscana per il tramite di Toscana Promozione Turistica in veste di capofila. Il tour si articola in 17 tappe - con 30 ospiti tra giornalisti, influencer e stakeholder - e una degustazione a cura della Federazione Italiana Cuochi con protagonista un piatto regionale che esalta l’aroma “simbolo” del territorio.