Sanità, un forum su sicurezza e qualità delle cure

Gutenberg, con sede ad Arezzo, è in prima linea sul tema della sanità con ricerche, pubblicazioni ed eventi. Quest’anno saranno i 20 anni del Forum Risk Management,

"con la mission di fare risk management in sanità, cioè sicurezza e qualità delle cure come asse portante del diritto alla salute. C’era e c’è bisogno di diffondere questa cultura e pratica. Il nostro forum, arrivato al ventesimo anno, si sviluppa affrontando sempre di più i temi dell’innovazione organizzativa, tecnologica e dei percorsi clinici e assistenziali, con due focus particolari. Il primo, fin dall’inizio, è che questa comunità fosse di tutti gli stakeholder della sanità, con i partecipanti che sono protagonisti con idee e proposte. E intendo tutti coloro che operano nel campo della sanità, quindi istituzioni, manager, esperti, professionisti, associazioni e imprese. Tutti insieme, riuniti, per condividere lo sviluppo del sistema sanitario. Poi l’altro concetto è che ci sia un patto, in modo istituzionale, senza bandiere politiche perché la sanità è dei cittadini, tanto più oggi con le politiche che tendono a sovrastare le idee di lavorare insieme. Questo per salvare e rilanciare il sistema sanitario", spiega Vasco Giannotti, presidente del Comitato scientifico che segue l’azienda attiva da oltre 20 anni insieme alla presidente Giorgia Artiano. Quest’anno, dal 25 al 28 novembre, il titolo del forum nazionale sarà ’Un nuovo sistema sanitario, una riforma in cammino’.