Rigenerazione urbana: necessità strategica fondamentale per costruire le città del futuro

Durante la tavola rotonda "Verso il 2030: esempi reali e concreti di rigenerazione urbana", svoltasi a Veronafiere nell'ambito di Letexpo2025, è emerso un messaggio chiaro: la rigenerazione urbana non è più un'opzione, ma una necessità strategica. Il dibattito ha visto la partecipazione di esperti del settore edile, architetti e CEO di aziende innovative, impegnati a trasformare le città attraverso progetti di riqualificazione, con l'obiettivo di renderle più sostenibili, efficienti e competitive, senza compromettere il patrimonio storico e culturale. Il moderatore Gabriele Barucco, esperto della Legge regionale sulla Rigenerazione urbana, ha sottolineato l'importanza di promuovere attività che migliorino i centri urbani, garantendo così competitività economica, qualità della vita e sostenibilità ambientale. Secondo Barucco, è fondamentale avere una visione strategica che unisca competenze e investimenti mirati per trasformare le città in modelli virtuosi di sviluppo. Durante l'incontro, sette esperti del settore hanno illustrato progetti concreti di recupero di aree dismesse, dimostrando come le aziende stiano giocando un ruolo attivo nella restituzione di spazi vivibili e funzionali, attraverso soluzioni innovative e tecnologie avanzate. Tra i temi trattati, si è parlato di integrazione di soluzioni paesaggistiche, recupero di spazi industriali, tecniche edilizie a basso impatto ambientale e strategie per migliorare l'efficienza energetica degli edifici. L'evento ha anche offerto l'opportunità di celebrare l’ingresso di Tribeca in Alis, creando un'occasione per rafforzare sinergie e avviare nuove collaborazioni tra aziende e stakeholder.