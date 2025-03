Riciclo dei rifiuti, avanti tutta L'Italia primeggia in Europa

L’Italia è leader europeo del riciclo e dell'utilizzo di materie riciclate. Con 137 milioni di tonnellate di rifiuti riciclati, il nostro Paese guida la classifica europea, con la media Ue ferma al 40,8%. A farlo sapere il rapporto "Il Riciclo in Italia 2024" presentato lo scorso dicembre alla Conferenza Nazionale dell'Industria del Riciclo, promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile in collaborazione con il Conai e Pianeta2030. L'Italia primeggia anche con il tasso di utilizzo di materia prima seconda derivate dal riciclo sul totale dei materiali consumati (tasso di utilizzo circolare di materia): il 20,8% dei materiali utilizzati dall'industria nel 2023 proviene dal riciclo dei rifiuti, quasi il doppio rispetto alla media europea (11,8%), aumentati dal 18,8% del 2019, (13,9% in Germania, 17,6% in Francia, 8,5% in Spagna). Un’eccellenza con 10.500.000 tonnellate di rifiuti d'imballaggio riciclati nel 2023, con un tasso di riciclo pari al 75,3%, in aumento del 4,2% rispetto al 2022, oltre l'obiettivo europeo di riciclo del 65% al 2025 e anche oltre quello del 70% al 2030. Le filiere che superano i target europei sono carta e cartone (92%), acciaio (88&), vetro (77,4%), alluminio (70,3%), legno (65%), bioplastiche (57%).