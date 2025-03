Professioni green: gli Open Day che tracciano la strada per il futuro

La transizione verso un’economia e una società più sostenibili è diventata un imperativo universale nel panorama globale, come manifestato nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, importante punto di riferimento in un settore che è in continua evoluzione. Fondamentale è, dunque, l’esigenza di ridurre l’impatto ambientale, alimentato dalle evidenze di cambiamenti climatici e dalla scarsità di risorse. In un momento storico in cui la transizione ecologica e la sostenibilità ambientale guidano le strategie globali, perciò, la filiera energetica si conferma strategica per il futuro. Ma, per far fronte alle nuove sfide e alle nuove direzioni che la modernità si è data, occorrono figure professionali in grado di “gestire e padroneggiare” il cambiamento, che siano altamente qualificate e dotate di competenze tecniche innovative e concrete. Proprio in quest’ottica, partiranno il 1° aprile prossimo gli Open Day online promossi dalla Fondazione ITS Academy Energia Ambiente e Sostenibilità, istituto toscano di alta formazione tecnologica che dal 2010 è punto di riferimento per le professioni legate al settore energetico e della sostenibilità. Saranno 7 le sessioni on-line in programma, durante le quali lo staff di ITS illustrerà i nuovi corsi, raccontando anche le esperienze di successo di ex studenti, oggi impegnati in ruoli fondamentali nel settore della sostenibilità “green”. Ancora una volta occorre evidenziare come il meccanismo garantito dagli open day rappresenta l’occasione ideale per comprendere la qualità e l’efficacia del modello ITS, basato sull’integrazione fra formazione e mondo del lavoro, oltre che essere una scelta vincente di specializzazione post diploma per chi desidera una preparazione qualificata, altamente professionalizzante e perfettamente allineata alle esigenze reali del tessuto produttivo. Le “professioni green", dunque, si caratterizzano sempre più per la loro forte componente etica e sono la vera novità del mercato del lavoro dei prossimi dieci anni, oltre che sempre più richieste dalle aziende e molto apprezzate anche dai candidati che si mettono alla ricerca di un lavoro, per vedere realizzati i propri sogni e le proprie legittime aspettative.