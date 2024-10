Premio "Green Economy Award 2024": 34 aziende romagnole erano in lizza

Al Salone Margherita di Napoli, lo scorso 19 settembre, è andata in scena la cerimonia di premiazione della prima edizione del Green Economy Award, un'iniziativa dell'Associazione For Human Community volta a mettere in luce le realtà di eccellenza che si sono distinte nell'integrare la sostenibilità e il benessere nella loro strategia e pratica quotidiana. Delle 198 candidature, di cui ben 34 romagnole, la Giuria ha selezionato le aziende finaliste nelle categorie di concorso, per ciascuna delle quali sono state premiate una piccola, una media e una grande azienda. Per la categoria 'sostenibilità sociale' sono state premiate Officine Sostenibili, Accor Hotels e Vodafone Italia, per quella legata alla 'sostenibilità economica' Be-Boost, Logotel e Thales Alenia Space e, infine, per quella 'sostenibilità ambientale' Renewaball, Odos Servizi ed Eng Engineering Ingegneria Informatica. Si sono, poi, meritate una menzione speciale Equoevento Onlus, Caffè Borbone, Autostrade per l’Italia, Intesa Sanpaolo e Sole 365. La cerimonia per l’assegnazione del Green Economy Award, inoltre, ha costituito uno dei momenti principali della WellWeek, il Festival itinerante della sostenibilità e del benessere organizzato da Comunicazione Italiana. «I contesti socio-ambientali migliorano quando c’è un concetto di modernità che ispira la sensazione di poter vivere nel futuro. Innovazione, green, aria pulita proiettano verso un mondo migliore e futuro» sono state le parole del Prefetto di Roma Maurizio Masciopinto. Tullia Cautiello, Presidente Associazione For Human Community, ha invece dichiarato: «I trifogli come simbolo di cambiamento. I trifogli rappresentano l’idea che tutti, unendo le forze, possono realmente cambiare il mondo». «È stato un concorso interessante - ha sottolineato invece Gian Luca Spitella, Direttore Comunicazione Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente -, non ci aspettavamo così tante candidature e progetti di così alta qualità. Ci sono tutti i presupposti per la seconda edizione».