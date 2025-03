Premio Bilancio di Sostenibilità Feralpi Group, un modello per tutti

Feralpi Group, tra i leader della siderurgia europea, si aggiudica il Premio Bilancio di Sostenibilità 2025, riconoscimento promosso dal Corriere della Sera e Buone Notizie in collaborazione con NeXt Nuova Economia. Il premio, giunto alla quarta edizione, celebra le aziende che si distinguono per le migliori pratiche in ambito ESG (ambientale, sociale e di governance) e responsabilità sociale. In un contesto economico complesso, in cui molte realtà stanno ridimensionando il loro impegno in materia di sostenibilità, Feralpi continua a investire nella crescita responsabile, adottando un modello di business che armonizza continuità aziendale e obiettivi ambientali e sociali. Nonostante il rallentamento della domanda di acciaio in Europa, Feralpi prosegue con investimenti mirati a rendere il proprio processo produttivo più efficiente e sostenibile. L’azienda sta puntando sull’elettrificazione dei processi produttivi, sulla riduzione dell’uso di risorse naturali e combustibili fossili e sull’incremento del supporto alle energie rinnovabili. Da oltre 20 anni, l’azienda rendiconta volontariamente le proprie performance non finanziarie. Nel 2023 ha redatto per la prima volta un bilancio unificato, anticipando i futuri obblighi normativi della direttiva CSRD. «La nostra mission è sempre stata conciliare il business con il purpose ‘Produrre e crescere nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente’, un principio fondante del nostro fondatore Carlo Pasini», ha spiegato Isabella Manfredi, Chief Sustainability & Communications Officer di Feralpi Group.