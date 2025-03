Più vicini all’ambiente, RiforestAzione valorizzato il verde urbano ed extraurbano

ll Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha lanciato “RiforestAzione”. Si tratta di un’iniziativa dedicata alla promozione della valorizzazione del verde urbano ed extraurbano in 13 città metropolitane d’Italia, che rientrano nella missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I cambiamenti climatici, l’inquinamento atmosferico e la perdita della biodiversità figurano tra i principali fattori d’impatto sul benessere e sulla salute dei cittadini all’interno delle aree urbane. Per contrastarli, diventa necessario preservare e potenziare gli spazi piantumati, dal momento che offrono importanti benefici: la mitigazione dell’inquinamento atmosferico e acustico cittadino, l’incremento della biodiversità, la riduzione dei consumi energetici, nonché il miglioramento del paesaggio urbano e periurbano insieme alla qualità di vita degli abitanti. Questo proposito rappresenta il cuore del progetto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), dedicato alla tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano in 13 città metropolitane d’Italia (Torino, Genova, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Messina, Catania e Cagliari) in cui risiedono più di 21 milioni di persone e la cui estensione complessiva è pari a oltre il 15% del territorio nazionale. L’iniziativa, inaugurata di recente presso l’Orto Botanico di Roma, alla presenza di istituzioni e partner, rientra nella Missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica” (M2), Componente “Tutela del territorio e della risorsa idrica” (C4), del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR). Quest’ultimo si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU), piano da 750 miliardi di euro che ha l’obiettivo di rilanciare l’economia europea in seguito alla pandemia di COVID-19 e di renderla più sostenibile e digitale. Nel caso specifico, l’investimento per la “tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”, dal valore di 210 milioni di euro, si propone di piantare 4,5 milioni di alberi e arbusti, creando 4.500 ettari di nuove foreste e trapiantando almeno 3,5 milioni di alberi nella loro destinazione finale, mediante un ampio programma di interventi, in grado di proteggere i processi ecologici correlati al funzionamento degli ecosistemi. Il progetto RiforestAzione testimonia come l'espansione delle aree verdi nelle città metropolitane è un investimento sul futuro, sulla salute e sul benessere, oltre che un modo per riconnettersi con la natura, per riscoprire il valore degli alberi e per costruire città più vivibili e sostenibili.