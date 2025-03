Pirelli e Unicorn Mobility: la collaborazione per una frontiera della mobilità sostenibile

UM Technologies è un’azienda specializzata nel settore della mobilità elettrica, proprietaria del marchio Unicorn Mobility, che insieme al marchio Pirelli ha deciso di portare ad un livello superiore Cycl-e Around. Si tratta di un servizio Corporate eBike Sharing, lanciato appunto da Pirelli, dal quale nascerà un nuovo servizio di fornitura di veicoli, biciclette elettriche e microcar destinate a edifici residenziali, aziende, strutture ricettive e studentati. Come riporta Adnkronos, Giovanni Tronchetti Provera, Executive Vice President Sustainability, New Mobility and Motorsport Pirelli, ha ribadito l’importante passo avanti che rappresenta questa collaborazione: «Un ulteriore passo verso forme di mobilità alternative ai mezzi tradizionali. Grazie alla sinergia tra la forza del nostro brand, conosciuto in tutto il mondo, e la specializzazione di Umt nella mobilità elettrica leggera, gli utenti avranno a disposizione un servizio avanzato e accessibile, promuovendo contemporaneamente sensibilità ambientale e vita attiva». L’importanza del progetto è stata sottolineata anche dai Co-founder di UM Technologies BV: «Questa collaborazione ci consente di ampliare ulteriormente la nostra presenza sul mercato business, forti del successo ottenuto nel mondo dell’Hospitality, e di rafforzare il nostro impegno nella decarbonizzazione delle aziende e delle comunità private. Il nostro obiettivo è rendere la mobilità sostenibile la norma nelle micro comunità, offrendo soluzioni all’avanguardia che combinano tecnologia, efficienza e sostenibilità». Unicorn Mobility è una start-up che nasce con l’obiettivo di rivoluzionare la mobilità urbana e sostenibile, offrendo soluzioni innovative per i membri di micro-comunità come appunto hotel, aziende e strutture ricettive. L’obiettivo dell’azienda è quello di incentivare il cicloturismo e il “pendolarismo” green, al fine di promuovere un'alternativa ecologica e pratica agli spostamenti quotidiani, che sia rispettosa dell'ambiente e che strizzi un occhio anche al benessere individuale. Il modello di business di Unicorn Mobility si fonda su un approccio B2B2C che, attraverso la collaborazione con il cliente corporate, permette di estendere il servizio a una vasta rete di utenti finali. Questa filosofia consente di integrare la mobilità sostenibile all'interno di realtà aziendali e ricettive, creando un impatto positivo sia sul piano ecologico che su quello sociale, migliorando la qualità della vita di chi partecipa alla comunità di riferimento. Offrendo soluzioni di mobilità che vanno dalle biciclette elettriche ai monopattini, Unicorn Mobility contribuisce attivamente alla promozione di comportamenti sostenibili, riducendo le emissioni di CO2 e incentivando una mobilità più fluida e accessibile. Inoltre, il servizio si inserisce perfettamente all'interno di un modello che mira a integrare il concetto di benessere aziendale e turistico, con un’attenzione particolare alla salute fisica-psichica dell’utente finale.