"Marateale Green": il cinema insegna Protagonista della sostenibilità

Il cinema torna protagonista della sostenibilità con il ritorno di "Marateale Green", la competizione cinematografica che premia le migliori opere dedicate all’ambiente e alla tutela del pianeta. L’edizione 2025 si conferma un’importante occasione per intrecciare cinema e impegno sociale, dando spazio a registi, autori e filmmaker che vogliono raccontare, attraverso il linguaggio audiovisivo, le sfide ambientali del nostro tempo. Gli organizzatori sottolineano l’importanza del concorso nel promuovere una maggiore consapevolezza pubblica sulle tematiche ambientali più urgenti, tra cui il cambiamento climatico, la conservazione della natura, le energie rinnovabili e l’economia circolare. Attraverso la narrazione cinematografica, "Marateale in Green" offre un’opportunità unica per sensibilizzare il pubblico e stimolare un dialogo costruttivo su soluzioni sostenibili per il futuro. I candidati possono partecipare al concorso presentando i propri cortometraggi, nel rispetto del regolamento ufficiale disponibile sul sito web di Marateale. La scadenza per l’invio delle opere è fissata al 15 giugno 2025. Una giuria composta da esperti del settore valuterà le migliori produzioni e assegnerà i premi durante una cerimonia esclusiva, che rappresenterà uno dei momenti clou dell’evento. Oltre alla competizione, l’evento offrirà momenti di approfondimento con workshop, tavole rotonde e incontri con esperti del settore cinematografico e ambientale. Registi e produttori potranno confrontarsi su come il cinema possa diventare uno strumento ancora più efficace nella sensibilizzazione delle nuove generazioni. L'obiettivo è quello di creare un ponte tra l'arte cinematografica e l’azione concreta per il pianeta. Il festival si inserisce in un contesto più ampio di iniziative che mirano a rafforzare il ruolo della cultura nella lotta ai cambiamenti climatici. Negli ultimi anni, sempre più produzioni cinematografiche hanno scelto di affrontare il tema ambientale, testimoniando un interesse crescente per le problematiche legate alla sostenibilità. "Marateale in Green" rappresenta quindi un'opportunità fondamentale per valorizzare queste opere e dare loro una visibilità internazionale stimolando la riflessione su questi temi.