L’Ora della Terra, il WWF “spegne le luci” di tutto il mondo

Il 22 marzo non è solo la Giornata Mondiale dell’Acqua, ma è anche il giorno scelto per la celebrazione dell’Earth Hour, durante la quale, alle 20.30, il mondo spegnerà le luci per un’ora. Si tratta di un’iniziativa globale nata grazie al WWF, giunta ormai alla sua 19esima edizione, che ha l’obiettivo di unire i cittadini, le istituzioni e le aziende per promuovere un futuro più sostenibile e combattere il cambiamento climatico. Non solo case private e aziende, anche monumenti e piazze di tutto il pianeta spegneranno le luci. Il gesto del “buio totale” è ovviamente simbolico, ma è un modo attraverso cui il WWF invita tutti a dedicare un’ora per prendersi cura del pianeta con gesti semplici ma di grande responsabilità come mantenere pulite strade e spiagge e organizzare lezioni di educazione ambientale. In Italia si spegneranno luoghi di enorme importanza storica, artistica e architettonica come il Colosseo e piazza San Pietro, piazza San Marco a Venezia, il Monumento ai caduti di Ancona e le ville Gallia e Saporiti a Como. Sabato 22 marzo, l’artista Greg Goya porterà al Colosseo di Roma un’opera d’arte interattiva dal titolo “TURN IT OFF”, creata per l’Ora della Terra. Dalle 18 alle 20.30, mentre le luci del monumento si spegneranno, il pubblico potrà immergersi in un’esperienza unica: condividere le proprie paure legate ai disastri ambientali e simbolicamente “spegnere” queste preoccupazioni. L’installazione non è solo un momento di riflessione, ma un invito all’azione, un modo per ricordarci che ognuno di noi può fare la differenza nella lotta per la salvaguardia del Pianeta. Nel 2024, l’Ora della Terra ha coinvolto oltre 190 Paesi, con più di 410.000 ore “donate” al Pianeta, dimostrando quanto un gesto simbolico possa unire persone da tutto il mondo. Tra le diverse attività organizzate in occasione dell’Earth Hour, a Roma il WWF ha partecipato al grande evento sportivo “Acea Run Rome The Marathon”, con oltre 100 partecipanti di tutte le età con il messaggio: “Regala un’ora del tuo tempo alla natura e a te stesso”. La Maratona di Roma, giunta alla sua 30esima edizione e con una partecipazione record di oltre 50mila partecipanti, ha compreso anche la Acea Water Fun Run tenutasi sabato mattina 15 marzo al Circo Massimo. Il WWF ha partecipato con l’obiettivo di diffondere e promuovere azioni a favore della difesa della natura e del Pianeta. In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, il WWF focalizza anche l’attenzione sulla crisi idrica globale, aggravata da inquinamento, sfruttamento eccessivo, alterazioni degli habitat e cambiamenti climatici. In Italia, la disponibilità d’acqua è diminuita del 19% negli ultimi 30 anni.