L'evento Ecomondo 2024 a Rimini. Al via la fiera leader nella sostenibilità

Tutto pronto per l’edizione 2024 di Ecomondo, evento annuale leader nei settori della green and circular economy e punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader, mondo della ricerca e delle istituzioni, che mette a sistema gli elementi chiave che definiscono le strategie di sviluppo della politica ambientale dell’Unione Europea. E così, dal 5 all’8 novembre prossimi, Rimini diventerà capitale del green, in quella che può essere considerata la fiera leader sull'economia circolare e le nuove tecnologie sostenibili. Istituzioni e imprese attive nel campo della sostenibilità, che stanno già agendo concretamente per attuare la transizione ecologica, si incontreranno nei padiglioni della Fiera di Rimini per confrontarsi sulle sfide ambientali di oggi e di domani e per discutere di strategie per uno sviluppo sostenibile del Paese. Tra le tematiche protagoniste della kermesse, anche la cosiddetta “new space economy“, una nuova branca dell’economia specializzata nella sorveglianza ambientale e nell’osservazione terrestre.