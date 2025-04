Legalità e cittadinanza attiva. Il ruolo strategico dei giovani

La promozione di società pacifiche, giuste e inclusive rappresenta un pilastro fondamentale per lo sviluppo sostenibile. In Italia, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Umbria stanno attuando progetti significativi nel biennio 2024-2025 per rafforzare la cultura della pace, la giustizia e l’efficacia delle istituzioni.

La Regione Emilia-Romagna, per esempio, ha lanciato un bando per il 2025 volto a sostenere progetti che promuovano la cultura della pace e dei diritti umani. Le iniziative selezionate riceveranno un contributo fino al 70% delle spese ammissibili, con importi compresi tra 5.000 e 20.000 euro. Le attività dovranno svolgersi entro il 31 dicembre 2025 sul territorio regionale.

Inoltre, il progetto “conCittadini” ha coinvolto oltre venti percorsi educativi nelle scuole dell’Emilia-Romagna durante la Settimana della Legalità 2025, sensibilizzando gli studenti sui temi della legalità e della giustizia. In Emilia-Romagna, è stato recentemente ampliato anche il progetto “Legalità e Cittadinanza Attiva” nelle scuole secondarie, coinvolgendo oltre 12.000 studenti nel solo anno scolastico 2024/2025.

La Toscana, invece, ha avviato “GenerAzione 2030”, un percorso formativo rivolto ai docenti delle scuole primarie e secondarie per l’anno scolastico 2024-2025. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per integrare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 nelle discipline curriculari, inclusa l’educazione civica.

Parallelamente, il 12 dicembre 2024 si è tenuta la XXVIII edizione del Meeting sui Diritti Umani, intitolata “Diritto al Futuro”. L’evento, che so è svolto in modalità virtuale, ha coinvolto studenti e docenti in riflessioni sui diritti umani e sullo sviluppo sostenibile. In Toscana, è stato introdotto anche un piano formativo per educare i giovani alla Costituzione e alla partecipazione democratica, con oltre 500 ore di formazione realizzate in 80 istituti.

In Lombardia, il progetto “Traguardi di Cittadinanza 2025” mira a sviluppare competenze di cittadinanza attiva tra gli studenti, in linea con l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 16, che promuove società pacifiche e istituzioni responsabili.

Inoltre, il “Progetto Interforze” coinvolge le scuole secondarie lombarde in percorsi educativi sulla legalità, con la partecipazione di forze dell’ordine e istituzioni, per sensibilizzare i giovani sui temi della giustizia e della sicurezza.

In prima linea anche la Regione Umbria che sta sviluppando la propria Strategia per lo Sviluppo Sostenibile, in linea con l’Agenda 2030, per promuovere società pacifiche e inclusive.

Cittadinanzattiva Umbria APS contribuisce alla promozione della cultura della legalità attraverso iniziative progettuali e azioni legali, come la costituzione di parte civile in processi per corruzione e mafia, e azioni collettive. In Umbria, un nuovo protocollo firmato nel 2025 ha rafforzato la rete tra istituzioni scolastiche, forze dell’ordine e servizi sociali, con l’obiettivo di prevenire la dispersione scolastica e promuovere ambienti educativi sicuri.

Queste iniziative riflettono l’impegno delle regioni italiane nel promuovere la pace, la giustizia e istituzioni solide, fondamentali per uno sviluppo sostenibile e inclusivo.