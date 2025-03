La pietra angolare nel 1970: primo passo storico

Il 22 aprile di ogni anno, il mondo si unisce per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, l’Earth Day, la più grande manifestazione ambientale globale. Questa giornata rappresenta un’occasione unica per riflettere sulle sfide ecologiche e sulle azioni necessarie per proteggere il nostro Pianeta. Nata nel 1970 negli Stati Uniti, la sua creazione è stata direttamente influenzata da un incidente ambientale drammatico: la fuoriuscita di circa dieci milioni di litri di petrolio da una piattaforma petrolifera al largo di Santa Barbara, in California. L’incidente, che durò ben undici giorni, scosse profondamente l’opinione pubblica e alimentò il movimento per una maggiore consapevolezza ecologica. A guidare questa spinta fu il senatore Gaylord Nelson, che, già nel corso degli anni Sessanta, insieme al presidente John Fitzgerald Kennedy, si era battuto per l’istituzione di una giornata mondiale dedicata alla Terra. Da quel momento, il movimento Earth Day è cresciuto enormemente, fino a coinvolgere ogni anno circa un miliardo di persone in 193 Paesi del mondo. La sua portata e il suo impatto sono cresciuti in modo esponenziale, arrivando a diventare un simbolo di impegno globale per la sostenibilità e la tutela dell’ambiente. In Italia, dal 2007, Earth Day Italia è la sede dell’organizzazione EARTHDAY.ORG, rappresentando il punto di riferimento per le iniziative europee e italiane. Ogni anno, l’organizzazione lavora per sensibilizzare i cittadini e promuovere una nuova coscienza ambientale, attraverso il dialogo e la collaborazione con enti pubblici, privati, scuole e università, nonché con altre organizzazioni ecologiche e sociali. Grazie a queste iniziative, Earth Day Italia è riuscita a raccogliere un’enorme partecipazione popolare, con eventi live che hanno attirato oltre 200.000 persone e raggiungendo una visibilità mediatica di oltre 200 milioni di contatti solo in Italia.