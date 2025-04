La classifica dei paesi europei. Finlandia al top da cinque anni. Seguono Danimarca e Svezia

La Spagna è vista come uno dei paesi che sta investendo maggiormente nella sostenibilità in chiave Agenda 2030. A testimoniarlo è anche l’appuntamento dell’Onu a Siviglia, in programma dal 30 giugno al 3 luglio, dal nome Conference on financing for development (Ffd4), giunto alla quarta edizione. Giornate dove le Nazioni Unite discuteranno degli obiettivi inerenti allo sviluppo sostenibile. Economia, finanziamenti, cambiamento climatico e innovazione digitale saranno i temi principali su cui i 193 paesi dialogheranno. I 17 obiettivi rientrano anche da sei edizioni nel report dell’Europe sustainable development (Esd) che attraverso delle ricerche e degli studi ad hoc analizza le crescite di 41 paesi europei (tra cui i 27 dell’Unione europea) verso i Sustainable development goals (Sdgs), ovvero gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

L’ultimo report, datato gennaio 2025, dice che i paesi "con l’indice migliore in Europa sono nel Nord Europa. La Finlandia è prima nel ranking per il quinto anno consecutivo, seguita da Danimarca, Svezia, Austria e Norvegia". In un altro passaggio del report si parla della media dell’Unione europea nel raggiungimento dei 17 obiettivi. Una media che quest’anno è del 72,8%, in aumento dello 0,8% rispetto al periodo 2020-2023. Un tasso che aumenta ulteriormente se preso come termine di paragone il periodo dal 2016 al 2019, raggiungendo il +1,9%.

L’Italia, nella classifica delle performance, è al quindicesimo posto, sotto dello 0,5% rispetto alla media europea. Poco sopra ci sono Croazia e Svizzera, mentre poco sotto Belgio e Olanda. Il goal su cui il nostro paese soffre maggiormente è il tredicesimo, ovvero quello della lotta contro il cambimento climatico. Ancora nella tabella dei 41 paesi europei presi in esame il bollino è rosso. Mentre per tutti gli altri obiettivi l’Italia si alterna tra il giallo e l’arancione, ovvero tra sfide rimaste e significative sfide rimaste. Punti che accomunano anche paesi come la Germania e la Francia.

Sul tema del non lasciare nessuno indietro invece cambiano le sorti, con l’Italia che scende al 23esimo posto con un punteggio di 71,6%, oltre tre punti percentuali in meno della media dell’Unione europea (75,2). Qui nella top five l’Islanda prende il posto dell’Austria, mentre volano Slovenia, Spagna e Irlanda. Chi soffre invece maggiormente è sempre la Turchia. Ma il percorso è ancora lungo e tortuoso. Lo testimoniano anche le difficoltà del Green Deal, con divisioni e opposizioni su diversi fronti e materie.

