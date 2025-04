Insieme per un mondo più giusto. Pubblico e privato fanno squadra

Nel cuore dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 17 sottolinea l’importanza delle collaborazioni globali per raggiungere un futuro equo e sostenibile. In Italia, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Umbria hanno avviato iniziative significative nel biennio 2024-2025, dimostrando come le partnership possano tradursi in azioni concrete.

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato oltre 1,6 milioni di euro per finanziare 36 progetti in 11 Paesi africani e in Libano, focalizzati su sicurezza alimentare, salute, ambiente e lavoro. Queste iniziative, realizzate da Ong, enti locali e associazioni, mirano a promuovere la pace, lo sviluppo economico e il dialogo tra i popoli.

Inoltre, la regione ha collaborato con Assia (Germania), Nouvelle-Aquitaine (Francia) e Wielkopolska (Polonia) per affrontare il cambiamento climatico attraverso progetti congiunti su efficienza energetica, mobilità sostenibile e coinvolgimento dei cittadini.

Per gli anni 2024 e 2025, Regione Lombardia e il Sistema Camerale hanno siglato un accordo per promuovere iniziative congiunte a favore dello sviluppo economico sostenibile. Le azioni previste includono il supporto alle imprese lombarde nell’adozione di pratiche sostenibili e l’organizzazione di eventi per sensibilizzare sul tema. Queste collaborazioni mirano a costruire un futuro più sostenibile, innovativo e inclusivo. La Lombardia ha rinnovato il Protocollo Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 2023-2027, coinvolgendo associazioni, enti locali e cittadini in un percorso condiviso verso la sostenibilità.

Il protocollo mira a rafforzare la convergenza su una visione comune e su politiche partecipate, evidenziando l’importanza delle partnership tra pubblico e privato. Tra il 13 settembre e il 30 ottobre 2024, si è svolta la quinta edizione del Forum regionale per lo Sviluppo Sostenibile, focalizzata sull’economia circolare.

L’evento ha coinvolto oltre 60 stakeholder, tra enti pubblici, imprese e associazioni, promuovendo il dialogo e la condivisione di buone pratiche per la transizione ecologica.

La Toscana, invece, ha avviato progetti in collaborazione con enti locali e organizzazioni della società civile per promuovere l’educazione alla cittadinanza globale e l’inclusione sociale. Queste iniziative, in linea con l’Agenda 2030, mirano a rafforzare le competenze dei giovani e a favorire la coesione sociale attraverso attività educative e culturali.

In Umbria, le partnership tra istituzioni, associazioni e cittadini hanno portato alla realizzazione di progetti focalizzati sulla sostenibilità ambientale e sociale. Attraverso la collaborazione con enti locali e organizzazioni del terzo settore, la regione promuove iniziative che integrano sviluppo economico, tutela ambientale e inclusione sociale.

Le esperienze delle regioni italiane evidenziano come le partnership siano fondamentali per tradurre gli obiettivi di sviluppo sostenibile in azioni concrete. Attraverso la collaborazione tra istituzioni, società civile e cittadini, è possibile costruire un futuro più equo, sostenibile e inclusivo per tutti.