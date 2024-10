Inquinamento, le smart city aiutano a raggiungere la carbon neutrality

Oltre 500mila persone sono morte in tutto il mondo come conseguenza diretta di eventi meteorologici estremi tra il 1997 e il 2016 e nello stesso periodo sono state subite perdite economiche per 3,16 trilioni di dollari USA. Queste cifre devastanti relative al cambiamento climatico hanno spinto gli stati di tutto il mondo ad adottare misure e compromessi internazionali per combattere il cambiamento climatico e implementare strategie ecosostenibili e rispettose dell'ambiente, in grado di portare un impatto ambientale inferiore. Le città sono responsabili della maggior parte dell'attività economica mondiale, del consumo energetico e delle emissioni di gas serra. Per questo, per ridurre significativamente le emissioni, i centri urbani devono sia utilizzare meno energia sia sfruttare maggiormente i periodi in cui è disponibile energia rinnovabile intermittente. Le smart city possono giocare un ruolo fondamentale. Le nuove tecnologie danno l’opportunità di sviluppare sistemi urbani smart e inclusivi in cui i rifiuti, il consumo di energia e gli impatti ecologici sono ridotti al minimo e in cui i processi urbani possono migliorare sicurezza e qualità della vita. In questo modo è più facile raggiungere la carbon neutrality: la neutralità carbonica è il bilanciamento tra le emissioni di anidride carbonica prodotte e le attività introdotte volte alla loro eliminazione o compensazione. In sostanza il diventare “carbon neutral” si traduce nell’impegno a contenere le emissioni e rimuovere dall’ambiente la stessa quantità di anidride carbonica che si è prodotta. Per raggiungere l’obiettivo le città possono sviluppare politiche economiche e misure fiscali ambientali che premiano le attività non inquinanti e penalizzano severamente quelle che non rispettano l'ambiente, sia dal lato della produzione che del consumo. Un altro modo per avvicinarsi alla neutralità carbonica nelle città è controllare i metodi di costruzione, promuovendo case efficienti e intelligenti. Bisogna puntare sul cambiamento di paradigma nella mobilità: misure ad hoc per ridurre il traffico nei centri, promuovere il trasporto pubblico sostenibile nei quartieri commerciali più popolati da lavoratori e facilitare gli spostamenti attraverso corsie preferenziali e potenziando le stazioni della metropolitana.