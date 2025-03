Il nuovo indicatore per misurare benessere e sostenibilità

Il Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea ha recentemente introdotto un nuovo approccio per misurare il benessere e la sostenibilità, chiamato "Sustainable and Inclusive Wellbeing" (SIWB). Questo sistema multidimensionale si propone di andare oltre la tradizionale misurazione del progresso, finora centrata sul Prodotto Interno Lordo (PIL), per includere una gamma più ampia di indicatori economici, sociali e ambientali. Il SIWB fornisce una visione integrata dello sviluppo, valutando sei dimensioni chiave: benessere attuale, risorse per il futuro, resilienza alle sfide sociali, sostenibilità ambientale, inclusione sociale e capacità istituzionale. Per rendere concreto questo approccio, è stato sviluppato un set di indicatori che, partendo da circa mille dati, è stato ridotto a 140, poi sintetizzati in 50 indicatori principali. Inoltre, è stato introdotto l'indicatore "Pil+3", che, insieme al PIL tradizionale, misura l'impatto ambientale, sociale e istituzionale di ogni Paese. Le sei dimensioni del SIWB sono suddivise in indicatori che riguardano la qualità della vita, gli investimenti in capitale umano, l'adattamento ai cambiamenti globali e la distribuzione equa del benessere. Questo nuovo approccio supera le limitazioni dei metodi tradizionali, offrendo una base solida per politiche pubbliche che favoriscano un benessere duraturo per tutti. Questo sistema permette di analizzare le differenze tra i Paesi membri dell'UE, rivelando che il benessere non è distribuito uniformemente. Paesi come Svezia e Finlandia raggiungono i punteggi più alti, mentre alcune nazioni del sud e dell'est Europa risultano più indietro. Tuttavia, Paesi come Estonia e Slovacchia dimostrano che è possibile ottenere elevati livelli di benessere anche con un PIL pro capite inferiore alla media. Nel caso dell’Italia, sebbene i valori relativi al benessere attuale e alle risorse sociali per il futuro siano leggermente inferiori alla media europea, la resilienza del Paese alle sfide sociali è superiore alla media, mentre la sostenibilità ambientale è allineata agli standard europei.