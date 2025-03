Il MEET Forum a Taormina, tra futuro e lusso

Il 27 e 28 marzo Taormina è diventata per due giorni il centro del turismo di lusso sostenibile, avendo ospitato il MEET Forum presso Palazzo Corvaja. L'evento, organizzato nell'ambito degli Stati Generali del Turismo di Lusso di Sicilia, ha visto la partecipazione di oltre 180 operatori del settore per discutere di sostenibilità, investimenti e innovazione nell'ospitalità di alta gamma. Tra gli ospiti di rilievo, Dina Ravera (Destination Italia), Andrea Gumina (Distretto dell’Ospitalità di Lusso di Sicilia) e Giuseppe Nargi (Intesa Sanpaolo). Presenti anche il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno. Il programma ha previsto tavole rotonde, incontri istituzionali e una cena di networking il 27 marzo. Il 28 marzo invece l’evento si è chiuso con la presentazione del Manifesto per un Lusso Esperienziale Sostenibile e una fireside chat con i protagonisti del settore.