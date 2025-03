Il 75% degli italiani vorrebbe eventi sportivi più "green"

In Italia, lo sport è una componente essenziale della vita quotidiana per milioni di persone: quattro italiani su cinque praticano attività fisica regolarmente. Tuttavia, uno degli aspetti più critici emerso negli ultimi anni e che è stato sottolineato dall’indagine “Sport e Benessere: fra il dire e il fare”, condotta da Cisalfa Group e Community Research&Analysis, riguarda l’aspetto della sostenibilità ambientale. Circa il 75,3% degli italiani intervistati ritiene che l’impatto ecologico dei grandi eventi sportivi sia un problema da affrontare. Questo dato riflette una crescente consapevolezza riguardo all’inquinamento e agli sprechi legati a grandi eventi globali come le Olimpiadi e i Mondiali, con il 44,7% degli italiani che sottolinea come spesso questi eventi portino più danni che benefici in termini di sostenibilità. Nonostante la crescente sensibilità verso la sostenibilità, molti italiani non vedono ancora azioni concrete nel mondo sportivo. Il 56,5% ritiene che le organizzazioni siano più interessate a guadagnare che a fare scelte ecologiche, mentre solo il 40,3% crede che i nuovi impianti sportivi vengano progettati seguendo principi di sostenibilità. Questo divario tra intenzioni e azioni è un segnale che la strada è ancora lunga. Non solo i grandi eventi, anche gli impianti sportivi locali devono affrontare la sostenibilità. Molti italiani segnalano la mancanza di spazi pubblici attrezzati (28,9%) per praticare sport in modo sicuro e accessibile. C’è richiesta di maggiore sicurezza nelle ore serali (23,9%) e di progettare strutture più ecologiche e accessibili, con un impatto ambientale ridotto e consumi energetici ottimizzati.