I passi avanti della green economy. Boom della raccolta differenziata

Nel contesto attuale, segnato da sfide ambientali e sociali crescenti, l’adozione di modelli di consumo e produzione responsabili è una priorità imprescindibile. Le regioni italiane attuano strategie concrete per promuovere la sostenibilità e ridurre l’impatto ambientale.

EMILIA-ROMAGNA, EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ

Nel luglio 2024 è stata istituita la nuova Rete per l’Educazione alla Sostenibilità (Res), comprendente 43 Centri Ceas attivi che promuovono attività formative sui temi ambientali. Per il biennio 2024/2025, sono stati finanziati 8 Laboratori territoriali per l’innovazione, concentrati su energie rinnovabili ed efficienza energetica. Cresce la green economy regionale: oltre 7.000 aziende impiegano circa 300.000 addetti, generando un fatturato di 100 miliardi di euro.

Nel 2023 la raccolta differenziata ha raggiunto il 77,2%, con oltre 2 milioni di tonnellate, pari a 494 chili per abitante, avvicinandosi all’obiettivo dell’80% previsto per il 2025.

TOSCANA, IL CONSUMO RESPONSABILE

Il progetto “Toscana 2050”, promosso dal Consiglio regionale, analizza le tendenze attuali per pianificare strategie sostenibili a lungo termine. Nel 2025 è previsto un percorso formativo per l’elaborazione del Bilancio di sostenibilità nelle scuole, con il coinvolgimento di associazioni locali. Secondo il Rapporto ASviS 2024, la raccolta differenziata è aumentata di 27,5 punti percentuali, con una riduzione di 72 chili di rifiuti pro capite. Tuttavia, province come Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Livorno, Arezzo, Grosseto e Prato restano sotto la media nazionale per il Goal 12 dell’Agenda 2030.

LOMBARDIA, LA GESTIONE DELLE RISORSE

Avviati i “Contratti di fiume” per una gestione condivisa e sostenibile dei bacini idrografici, coinvolgendo enti pubblici, privati e comunità locali. Il Rapporto Lombardia 2024 individua nell’innovazione la leva strategica per la sostenibilità. Il settore agroalimentare ha registrato un incremento del valore della produzione, favorito da un +3,1% dei prezzi e dalla ripresa produttiva post-siccità del 2022.

L’UMBRIA PUNTA

SUGLI INCENTIVI

La Camera di Commercio dell’Umbria ha promosso il Bando Sostenibilità 2025, con contributi a fondo perduto pari al 50% per progetti conformi ai criteri Esg. A maggio, a Terni, è previsto un progetto sul Bilancio di Sostenibilità nelle scuole, in collaborazione con associazioni del territorio perché il coinvolgimento dei giovani diventa sempre più fondamentale.

La raccolta differenziata, invece, ha raggiunto il 68,8%, con 35 comuni che hanno superato il target del 72% fissato per il 2028. Tuttavia, il consumo di suolo genera un costo annuo superiore ai 400 milioni di euro per la perdita di servizi ecosistemici fondamentali, come la capacità di assorbimento delle acque piovane.

Le regioni italiane stanno compiendo passi significativi verso modelli di consumo e produzione più sostenibili. Tuttavia, persistono sfide che impongono un impegno costante e coordinato. Solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini sarà possibile accelerare la transizione verso un futuro più sostenibile, equo e resiliente.