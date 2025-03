Green Economy: sviluppo sostenibile che riduce l'impatto ambientale

La Green Economy è un modello di economia che permette la riduzione dell’impatto ambientale in favore di uno sviluppo sostenibile, come l’uso di energie rinnovabili, riduzione dei consumi, riciclaggio dei rifiuti. In altre parole il concetto di economia verde riguarda una forma di economia sostenibile che fa un’analisi bioeconomica del sistema economico. Oltre ai benefici economici di un certo regime di produzione (l’aumento del Prodotto Interno Lordo) prende in considerazione anche l’impatto ambientale. Green Economy significato vuole contrastare i potenziali danni ambientali prodotti dall’intero ciclo di trasformazione delle materie prime a partire dalla loro estrazione fino allo smaltimento o riciclaggio del prodotto finito. Quanta energia serve durante l’intera fase di vita del prodotto? Quanto materiale di scarto si produce? Quali sono gli impatti ambientali della produzione? Queste sono solo alcune delle domande su cui riflette l’economia “green”. Gli Stati generali della green economy 2020 sono stati organizzati dal Consiglio nazionale della Green Economy, formato da 69 organizzazioni di imprese italiane, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, con il patrocinio del ministero dello Sviluppo economico e della Commissione europea e il supporto tecnico della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Hanno lanciato diverse proposte e obiettivi per l’attuazione di un’economia verde nel nostro paese. Le proposte, approvate dal Consiglio nazionale della Green Economy, creano il quadro di riferimento per le riforme per lo sviluppo della Green Economy in Italia. Si va dalle innovazioni tecnologiche per la produzione di idrogeno verde agli incentivi per tecnologie di riciclo dei rifiuti plastici. Dall’aumento fino al 30% del territorio e del mare tutelato alla riduzione del tasso di motorizzazione privato italiano al di sotto di 500 auto per 1.000 abitanti entro il 2030. L’incremento dell’agricoltura biologica, il taglio dei fertilizzanti chimici e una graduale carbon tax. Questi sono esempi di Green Economy in Italia. In questo ambito, gli obiettivi che il nostro Paese conta di raggiungere fanno riferimento a una nuova economia sostenibile, che attraversa l’ambito finanziario e quello della filiera agroalimentare.