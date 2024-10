Gli Stati Generali dell'energia verde sbarcano a Rimini

Il 5 e 6 novembre, presso la Fiera Ecomondo di Rimini, si terranno gli Stati Generali della Green Economy, un appuntamento annuale che in questa edizione affronterà il tema "L’economia di domani: il Green Deal all’avvio della nuova legislatura europea". Sarà un'opportunità per confrontarsi sul Green Deal Europeo, il piano d’azione dell’UE finalizzato alla transizione ecologica e alla neutralità climatica, da coniugare con le opportunità di crescita economica, sviluppo tecnologico, evoluzione delle politiche comunitarie e creazione di nuovi posti di lavoro e modelli imprenditoriali. Tra gli appuntamenti in programma, nella prima delle due giornate, spicca la partecipazione del Presidente dell’ISPRA, Stefano Laporta, alla sessione intitolata "L’andamento della gestione dei rifiuti urbani e di imballaggio nelle città": il suo intervento sarà uno spunto per discutere sullo stato attuale della gestione dei rifiuti, delle sfide future e delle opportunità legate a degli efficaci metodi di raccolta e riciclo, fondamentali per un’economia circolare sostenibile. Sempre il giorno 5, Lorenzo Ciccarese, Responsabile dell’Area per la conservazione e gestione della flora, vegetazione e foreste di ISPRA, interverrà alla sessione "Restoration road: il percorso dell’Italia verso un’economia nature positive". L’incontro si concentrerà sulle strategie di restauro ambientale e sul percorso italiano verso un modello di economia che mira a preservare e ripristinare gli ecosistemi naturali, garantendo un uso sostenibile delle risorse agroforestali.