Gli obiettivi da raggiungere. Dal lavoro alla parità di genere. Quando l’unione fa la forza

La sostenibilità non è una questione puramente ambientale. A meno di cinque anni dalla fatidica data dell’Agenda 2030 c’è sempre più consapevolezza nella società civile, nel mondo delle imprese, nei governi nazionali, nelle amministrazioni e nell’opinione pubblica, riguardo la necessità di adottare un approccio integrato e misure concrete per affrontare un cambio di paradigma socio-economico, le numerose e complesse sfide ambientali e istituzionali. L’attuazione dell’Agenda 2030 richiede, infatti, un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società.

I 17 obiettivi, chiamati goal, guardano proprio in questa direzione, con materie differenti che però si intersecano. Tutte unite verso un fine comune: la sostenibilità. Obiettivi che i Paesi stanno raggiungendo con velocità molto diverse.

SCONFIGGERE LA POVERTÀ

Eliminare la povertà estrema di tutto il mondo, ridurre almeno della metà la percentuale di uomini, donne e bambini che vivono in povertà, applicare sistemi adeguati e misure di protezione sociale, assicurare che tutti abbiano diritti uguali riguardo alle risorse economiche.

SCONFIGGERE LA FAME

Eliminare la fame e assicurare a tutte le persone l’accesso a una alimentazione sicura, nutriente e sufficiente. Eliminare tutte le forme di malnutrizione. Raddoppiare la produttività agricola e il reddito dei produttori di alimenti su piccola scala, garantendo sistemi di produzione alimentare sostenibili.

SALUTE E BENESSERE

Ridurre il tasso di mortalità materna globale a meno di 70 per 100mila nati vivi, mettere fine alle morti evitabili di neonati e bambini, porre fine alle epidemie di Aids, tubercolosi e malaria. Ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibili, rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, garantire l’accesso universale ai servizi di assisstenza sanitaria.

ISTRUZIONE DI QUALITÀ

Assicurarsi che tutti completino una istruzione libera, equa e di qualità. Garantire la parità di accesso a costi accessibili. Aumentare il numero di giovani che abbiano le competenze necessarie, eliminare la disparità di genere, assicurarsi che tutti raggiungano l’alfabetizzazione.

PARITÀ DI GENERE

Porre fine a ogni forma di discriminazione, eliminare ogni forma di violenza contro le donne e le bambine, eliminare le pratiche nocive, riconoscere e valorizzare il lavoro di cura e domestico, garantire alle donne piene ed effettiva partecipazione.

ACQUA PULITA

Conseguire l’accesso universale ed equo all’acqua potabile, raggiungere un adeguato accesso ai servizi igienico-sanitari, migliorare la qualità dell’acqua riducendo l’inquinamento, aumentare l’efficienza idrica, proteggere e ripristinare gli ecosistemi.

ENERGIA PULITA

Garantire l’accesso universale ai servizi energetici a prezzi accessibili, affidabili e moderni. Aumentare la quota di energie rinnovabili e raddoppiare il tasso dell’efficienza energetica.

LAVORO DIGNITOSO

Sostenere la crescita economica pro-capite, raggiungere livelli più elevati di produttività economica attraverso la diversificazione, promuovere politiche orientate allo sviluppo, migliorare l’efficienza delle risorse globali nel consumo e nella produzione, adottare misure immediate ed efficaci per eliminare il lavoro forzato.

IMPRESE E INFRASTRUTTURE

Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti. Promuovere l’industrializzazione inclusiva e sostenibile, aumentare l’accesso dei piccoli industriali, aggiornare le infrastrutture e ammodernarle.

RIDURRE DISUGUAGLIANZE

Potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica, ridurre le disuguaglianze di risultato, assicurare maggiore rappresentanza per i paesi in via di sviluppo, facilitare la migrazione ordinata, sicura e regolare.

CITTÀ SOSTENIBILI

Garantire a tutti l’accesso a un alloggio e a servizi di base adeguati, sicuri e convenienti. Fornire l’accesso a sistemi di trasporto, aumentare l’urbanizzazione inclusiva e sostenibile, ridurre il numero di morti e persone colpite da calamità, ridurre l’impatto ambientale.

CONSUMI RESPONSABILI

Raggiungere la gestione sostenibile e l’uso efficiente delle risorse naturali, ridurre la produzione di rifiuti, incoraggiare le imprese ad adottare pratiche sostenibili, dimezzare lo spreco pro capite globale di rifiuti alimentari.

CAMBIAMENTO CLIMATICO

Adottare nelle politiche le misure di contrasto ai cambiamenti climatici.

VITA SOTT’ACQUA

Prevenire e ridurre l’inquinamento marino, proteggere gli ecosistemi marini, porre fine alla pesca eccessiva, proteggere il 10% delle zone costiere e marine.

VITA SULLA TERRA

Promuovere l’attuazione di una gestione sostenibile delle foreste. Combattere la desertificazione. Ridurre il degrado degli habitat naturali.

PACE E GIUSTIZIA

Ridurre le forme di violenza e i tassi di mortalità connessi, eliminare l’abuso e lo sfruttamento dei bambini, promuovere lo stato di diritto, ridurre la corruzione, proteggere le libertà fondamentali.

PARTNERSHIP OBIETTIVI

Su finanza, tecnologia, commercio, costruzione di competenze e capacità e questioni sistemiche.

Marco Principini