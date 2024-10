Firenze e Bologna varano la linea verde

Firenze è tra le prime città ad aver speso i fondi del Recovery Plan per il trasporto pubblico. Con un pacchetto da 48 milioni di euro, sarà realizzata la nuova stazione di ricarica e sono stati acquistati 70 bus elettrici, che servono a potenziare il trasporto pubblico locale nel centro e nelle periferie della città. Tutto questo permetterà al capoluogo toscano di abbattere l’inquinamento in modo sostanziale. Situazione simile si vive a Bologna, dove verrà ulteriormente potenziato il trasporto pubblico sia su gomma che su ferro e rinnovato il parco autobus, con priorità ai mezzi a zero emissioni da combustione. Intanto, negli scorsi mesi, Tper e Comune hanno presentato i primi 4 autobus Eltron Rampini. Sono lunghi tra gli 8 e i 10 metri e larghi 2,20 metri, hanno un costo di circa 2 milioni di euro e derivano da un finanziamento del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile. Questi primi bus saranno seguiti da altri 7 mezzi, sempre a tre porte e da 48 passeggeri, la cui consegna è prevista entro la primavera del 2025, per un investimento ulteriore di 3,5 milioni di euro, sostenuto da finanziamenti del Pnsms e da Tper.