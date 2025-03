Firenze culla dell'innovazione Ecco gli obiettivi per il 2030

Anche Firenze punta a diventare sempre più una Stamrt City. Il progetto mira a trasformare la città entro il 2030, migliorando la qualità della vita dei cittadini attraverso soluzioni innovative e sostenibili. A guidare questa avanguardistica visione è lo Smart City Plan, una sorta di prospetto che coordina interventi in diversi ambiti: urbanistica, mobilità, infrastrutture, efficienza energetica e sostenibilità ambientale, sempre con un’attenzione particolare alla dimensione sociale della comunità. L’obiettivo è quello di rendere Firenze non solo più moderna, ma anche più resiliente, quindi capace di adattarsi ai cambiamenti e rispondere alle crisi con soluzioni sempre nuove ed efficaci. Firenze ha però una particolarità in serbo rispetto alle altre città italiane: la capacità di adattamento. Non si tratta solo di aggiornare le infrastrutture, ma anche “rimmaginare” la città per far sì che possa affrontare soprattutto le sfide legate ai cambiamenti climatici che sempre più dilaniano il nostro Paese. A guidare questa trasformazione è Giacomo Parenti, Direttore Generale del Comune di Firenze, che coordina il progetto affinché la città possa evolversi in modo intelligente e sostenibile.