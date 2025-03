Findus vince la sua sfida con il 100% di prodotti sostenibili

Il percorso di “responsabilità” di Findus, marchio che produce cibo surgelato destinato alla commercializzazione al dettaglio e che in Italia è leader di mercato nel settore del pesce surgelato, era iniziato nel 2017, quando fu annunciato l'inizio di una partnership con Msc attraverso l'inserimento del marchio Msc di Pesca Sostenibile sulle referenze principali, quali bastoncini e fiori di merluzzo, con l'impegno e la promessa di arrivare al 100% di pesca sostenibile e di acquacoltura sostenibile entro il 2025. Un traguardo che oggi, fa sapere Findus, è stato raggiunto: «Nel 2025 Findus avrà il 100% dei prodotti di pesce e frutti di mare certificati di sostenibilità da Msc per quanto riguarda il pescato ed Asc per quanto riguarda l'acquacoltura – ha confermato nei giorni scorsi Renato Roca, Country Manager Italia di Findus, intervenendo all’evento “110%: il nostro percorso di sostenibilità”- perché la sostenibilità rientra nella corporate responsibility di Findus. Siamo un'azienda leader – ha proseguito Roca – riconosciuta tale dai consumatori e dai partner commerciali dalla grande distribuzione ed interpretiamo la leadership anche e soprattutto in termini di responsabilità». Va poi aggiunto che Findus prosegue anche la collaborazione con One Ocean Foundation, realtà non profit italiana impegnata nella tutela dell'oceano, per il ripristino di una porzione di prateria di posidonia oceanica. Lo scorso anno sono state piantumate 2.500 piantine lungo i fondali liguri e quest'anno il progetto si amplia con la riforestazione di altri 50 metri quadrati. In questo mondo in costante cambiamento, Findus collabora dunque assieme a tutti gli altri attori per trovare soluzioni a problemi complessi. Insieme a fornitori, rivenditori, enti normativi e settoriali, cerca di affrontare le minacce ambientali e di guidare il cambiamento su scala globale. L'approvvigionamento sostenibile e responsabile è al cuore dell’attività, dalla trasparenza delle politiche e procedure interne fino alle certificazioni esterne. L’azienda continua dunque a introdurre innovazioni per offrire prodotti sempre altamente nutrienti e, al contempo, lavora verso la riduzione degli sprechi e la creazione di confezioni sostenibili.