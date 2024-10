Festival della Cultura Tecnica nel segno di digitale e radio

Nel 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi, il Festival della Cultura Tecnica celebra l’Obiettivo 9 dell’Agenda ONU dedicato a “Imprese, innovazione e infrastrutture”. Giunto alla sua undicesima edizione nell'area metropolitana di Bologna e settima a livello regionale, il Festival torna a riflettere sul valore dell’infrastruttura digitale e sulla radio, storica invenzione di Marconi, come potente strumento di partecipazione e inclusione per i cittadini, in particolare per i giovani. Fino al 20 dicembre, il Festival offre un fitto calendario di oltre 350 eventi in Emilia-Romagna, coinvolgendo numerosi attori pubblici e privati, scuole e istituzioni, in un’esperienza collettiva che va oltre la semplice rassegna di eventi. L’iniziativa, promossa dalla Città metropolitana di Bologna, esplora l’importanza della tecnica, della scienza e della tecnologia nelle competenze di cittadinanza e nel raccordo tra istruzione e mondo produttivo. Quest’anno il focus è sull’innovazione e sull’infrastruttura tecnologica come leve di sviluppo e benessere, ponendo particolare attenzione al ruolo della radio nella comunicazione partecipata. Il Festival è un invito a costruire una tecnologia sempre più inclusiva e orientata alla crescita responsabile.