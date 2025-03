Certificazioni forestali sostenibili Il 2024 è stato un anno da record

Il 2024 si è distinto come un anno eccezionale per la certificazione forestale sostenibile del PEFC, con un numero senza precedenti di nuove aziende certificate e una crescita significativa della superficie forestale gestita in modo responsabile. Secondo il Rapporto Annuale del PEFC Italia, la superficie certificata ha raggiunto quota 1.061.059,26 ettari, registrando un incremento dell’8,2% rispetto all’anno precedente. Questo risultato consolida il ruolo del PEFC come punto di riferimento nella promozione di una gestione forestale attenta all’ambiente e alle esigenze del mercato. In particolare, la certificazione rappresenta un’opportunità strategica per le piccole e medie imprese, facilitando il loro accesso a mercati più sostenibili e trasparenti. Il 2024 ha segnato un traguardo storico anche per le certificazioni di Catena di Custodia (CoC), con l’ingresso di 236 nuove aziende, che portano il totale a 1.585, pari a un incremento del 16,8% rispetto al 2023. La certificazione CoC assicura la tracciabilità dei materiali lungo l’intera filiera, dal bosco al consumatore finale, risultando particolarmente vantaggiosa per i settori dell’edilizia e del packaging in legno. A livello territoriale, il Trentino Alto Adige si conferma la regione con la maggiore estensione di foreste certificate, totalizzando 598.463,29 ettari. Seguono Friuli-Venezia Giulia con 98.570,46 ettari e Piemonte con 86.847,97 ettari. Anche Veneto, Lombardia e Toscana mostrano una crescita significativa, mentre regioni come Lazio, Basilicata e Abruzzo mantengono stabili i loro numeri.