Aira Intelligence, la tecnologia che rivoluziona la casa

Da mercoledì 5 a venerdì 7 marzo, Rimini è stata palcoscenico della seconda edizione di Key - The Energy Transition Expo, uno degli eventi più attesi dagli appassionati del settore dell’energia pulita. A prendersi i riflettori è stata Aira, società nel campo delle tecnologie per l’energia sostenibile, che ha presentato le ultime novità per il risparmio energetico. Tra queste c’è Aira Intelligence, una tecnologia che integra le pompe di calore di ultima generazione con un sistema avanzato capace di sfruttare il machine learning, le simulazioni termodinamiche e l’ottimizzazione dei consumi per massimizzare l'efficienza energetica, riducendo al minimo i costi. Grazie a soluzioni come l’Heatloss Calculator, il Device Manager e la Tariffa Aira Dynamic, Aira è in grado di monitorare costantemente il comportamento dell’impianto, adattandosi alle esigenze dell'utente in tempo reale. Una delle caratteristiche più rivoluzionarie di Aira è la sua capacità di autocalibrare il riscaldamento in base alle abitudini individuali, ottimizzando così i consumi. Il sistema si adatta anche ai costi dell'energia sempre più variabili, rendendo il riscaldamento dinamico e più conveniente per gli utenti. Come spiegato sul portale Aira, sono diversi i fattori che possono influenzare la temperatura interna: la temperatura esterna, l'isolamento della casa, quante persone sono in casa e le loro attività. Il sistema Aira monitora e si adatta a tutto questo, regolandosi autonomamente per mantenere la temperatura interna impostata.