Adattabili anche agli spazi più piccoli

I pannelli fotovoltaici per balcone sono una serie di sistemi di dimensioni ridotte, con una potenza inferiore a 350 W. Ogni pannello è caratterizzato da una grandezza di 1,70 metri x 1 metro e un peso di circa 20 kg; è infatti progettato apposta per adattarsi a balconi o piccole terrazze. Nonostante la misura del prodotto e la facilità di installazione, i pannelli solari da balcone per un condominio funzionano esattamente come gli altri impianti solari. Questo sistema funziona sfruttando l'energia solare e successivamente convertendosi in elettricità domestica: le celle fotovoltaiche sulla superficie esposte alla luce intrappolano la radiazione solare e iniziano una reazione fisica che convertono l’elettricità in corrente continua. Per l’installazione di pannelli solari da balcone in un condominio è sufficiente avere l’autorizzazione deliberata dall’assemblea condominiale. In aiuto alla costruzione di pannelli fotovoltaici per balcone anche la legge è arrivata in aiuto, con la conversione n. 34/2022 del Decreto-legge n. 17/2022 ha facilitato notevolmente l'installazione dei moduli fotovoltaici plug and play. Con regole differenti in base alla potenza scaturita dall'impianto, se meno di 800 kw o più. In questo caso ci vuole un'autorizzazione specifica per l'installazione.