800 milioni per indirizzare la transizione

Nordea Asset Management (NAM) ha ottenuto un mandato da 800 milioni di euro da Ircantec, uno dei più grandi fondi pensione pubblici francesi, per gestire un portafoglio azionario globale focalizzato sulla decarbonizzazione. Ircantec, che gestisce le pensioni dei dipendenti pubblici francesi, ha oltre 17 miliardi di euro investiti. Il mandato, affidato a NAM in collaborazione con ODDO BHF AM, si concentra sulla riduzione delle emissioni di carbonio, con l'obiettivo di ridurre annualmente del 7% le emissioni di CO2 del portafoglio. La strategia utilizzata si basa sulle soluzioni BetaPlus Responsible Enhanced Equities di NAM, che impiegano strumenti proprietari per monitorare i progressi verso la neutralità carbonica, garantendo così una riduzione efficace delle emissioni. Christophe Girondel, Global Head of Institutional and Wholesale Distribution di NAM, ha dichiarato di essere grato per la fiducia di Ircantec e si è detto entusiasta di aiutare il fondo nel suo percorso verso un futuro a basse emissioni di carbonio, dimostrando l’impegno di NAM nell’allineare gli obiettivi climatici con le performance d’investimento.