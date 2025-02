Una comunità formata da cittadini, imprese e autorità locali

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato le risposte alle FAQ (Frequently Asked Questions) più frequenti, molto spesso concentrate sulla CER. La CER è una comunità formata da cittadini, imprese, autorità locali e vari enti che condividono l’energia rinnovabile prodotta da uno di essi. È stato, poi, sfatato il dubbio su quali impianti facessero parte di questa CER. Ci rientrano, infatti, tutti quelli che producono energia rinnovabile di qualsiasi tipo. L’obiettivo principale di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile. Le CER sono uno strumento in grado di contribuire in modo significativo alla diffusione di impianti a fonti rinnovabili, alla riduzione dell’emissione di gas serra e all’indipendenza energetica del Paese. Ma come si costituisce una CER? Per prima cosa è necessario individuare le aree dove realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli utenti con cui associarsi e condividere l'energia elettrica. È poi necessario costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc, ossia dotare la CER di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi. Ogni CER è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto.