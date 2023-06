Terra e mare: un patrimonio di biodiversità

FIRENZE

Un patrimonio verde e azzurro, fatto di ricchezze naturalistiche e di biodiversità, in grado di attrae un numero sempre maggiore di visitatori. Si tratta dei parchi naturali e delle aree protette, distribuiti fra terra e mare, che caratterizzano la Toscana e che si coniugano perfettamente con le bellezze artistiche e culturali, contribuendo a una valorizzazione diffusa e capillare del territorio oltre che allo sviluppo di un turismo sostenibile. Questo sistema di aree protette, complesso e strategico, conta in Toscana tre parchi nazionali (Parco dell’Arcipelago Toscano; Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna; Parco dell’Appennino tosco-emiliano), altrettanti parchi regionali (Parco della Maremma; Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli; Parco delle Alpi Apuane), due parchi provinciali (quelli di Montioni), 35 riserve naturali statali, 47 riserve naturali regionali e 53 aree naturali protette d’interesse locale (Anpil). La Giunta toscana, in attuazione della legge regionale 4995, ha predisposto negli anni specifici "programmi triennali dei parchi e delle aree protette" che hanno puntato inizialmente a costruire il sistema e, negli anni successivi, a consolidarlo e a migliorarlo, con l’obiettivo d’integrare meglio tutte le realtà che lo compongono. Dal primo gennaio 2016, per effetto della legge 222015, la Regione ha riassunto le competenze sulle aree protette precedentemente in capo alle province e alla città metropolitana. Il portale regionale geoscopio riporta le perimetrazioni di ciascuna area protetta, come risultano dai vari atti istitutivi, poi integrati dagli atti di modifica. E negli ultimi anni, con l’affermarsi di un turismo lento e interessato alla natura, parchi e riserve naturali hanno registrato un boom di visitatori.