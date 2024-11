"Stimolare il confronto per favorire lo sviluppo"

"I porti italiani non sono solo infrastrutture logistiche, ma veri e propri motori di sviluppo economico e sociale, capacità di connettere territori, cultura e opportunità". Così Agnese Pini, Direttrice di QN Quotidiano Nazionale, La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce!. "Con questo evento – afferma – vogliamo contribuire a tracciare una visione condivisa per il futuro dell’economia del mare, valorizzando le eccellenze e affrontando le sfide che il nostro Paese deve cogliere". "I porti – dice il Condirettore di QN, Raffaele Marmo – rappresentano un elemento chiave per il sistema economico e industriale italiano, veri crocevia di scambi e innovazioni. Con il convegno di oggi vogliamo stimolare un confronto concreto tra istituzioni, imprese e operatori per mettere in luce strategie vincenti e nuovi modelli di sviluppo sostenibile".